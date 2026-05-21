Les sociétés immobilières américaines AvalonBay et Equity Residential seraient sur le point de fusionner, selon Bloomberg News

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Les sociétés d'investissement immobilier cotées (REIT) américaines AvalonBay Communities AVB.N et Equity Residential EQR.N sont sur le point de fusionner, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

* Une annonce concernant cet accord pourrait intervenir dès jeudi, a indiqué Bloomberg News.

* AvalonBay affiche une capitalisation boursière d'environ 26 milliards de dollars et Equity Residential est évaluée à près de 25 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

* Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. AvalonBay Communities et Equity Residential n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

* AvalonBay détient ou possède des participations dans 319 complexes immobiliers comprenant 98.271 appartements aux États-Unis, tandis qu'Equity Residential détient 312 immeubles locatifs comprenant 85.211 appartements.