 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les sociétés immobilières américaines AvalonBay et Equity Residential seraient sur le point de conclure un accord de fusion, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 01:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées de l'article du WSJ aux points 1 à 3 et 5)

Les sociétés d'investissement immobilier cotées (REIT) américaines AvalonBay Communities AVB.N et Equity Residential EQR.N sont sur le point de conclure un accord de fusion, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

* Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'AvalonBay recevraient 2,793 actions ordinaires d'Equity Residential pour chaque action ordinaire d'AvalonBay détenue, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources.

* Les actionnaires d'AvalonBay devraient détenir un peu plus de 51% de l'entité fusionnée, qui versera un dividende annuel initial de 2,81 dollars par action à ses actionnaires, a indiqué le WSJ.

* Une annonce concernant cet accord pourrait intervenir dès jeudi, selon ces informations.

* Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces deux informations. AvalonBay Communities et Equity Residential n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters concernant ces informations.

* AvalonBay affiche une valeur de marché d'environ 26 milliards de dollars et Equity Residential est évaluée à près de 25 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* AvalonBay détient ou possède des participations dans 319 complexes d'appartements totalisant 98.271 logements aux États-Unis, tandis qu'Equity Residential possède 312 immeubles locatifs comprenant 85.211 appartements.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AVLONBY COM REIT
186,600 USD NYSE +0,77%
EQTY RE REIT-SBI
66,260 USD NYSE +0,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,24 +0,08%
CAC 40
8 117,42 +1,70%
Or
4 557,39 +0,27%
NVIDIA
223,47 +1,30%
TOTALENERGIES
79,61 -0,23%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank