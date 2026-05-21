Les sociétés immobilières américaines AvalonBay et Equity Residential seraient sur le point de conclure un accord de fusion, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées de l'article du WSJ aux points 1 à 3 et 5)

Les sociétés d'investissement immobilier cotées (REIT) américaines AvalonBay Communities AVB.N et Equity Residential EQR.N sont sur le point de conclure un accord de fusion, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

* Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'AvalonBay recevraient 2,793 actions ordinaires d'Equity Residential pour chaque action ordinaire d'AvalonBay détenue, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources.

* Les actionnaires d'AvalonBay devraient détenir un peu plus de 51% de l'entité fusionnée, qui versera un dividende annuel initial de 2,81 dollars par action à ses actionnaires, a indiqué le WSJ.

* Une annonce concernant cet accord pourrait intervenir dès jeudi, selon ces informations.

* Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces deux informations. AvalonBay Communities et Equity Residential n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters concernant ces informations.

* AvalonBay affiche une valeur de marché d'environ 26 milliards de dollars et Equity Residential est évaluée à près de 25 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* AvalonBay détient ou possède des participations dans 319 complexes d'appartements totalisant 98.271 logements aux États-Unis, tandis qu'Equity Residential possède 312 immeubles locatifs comprenant 85.211 appartements.