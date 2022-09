Les sociétés de gestion restent banales dans la communication de leurs valeurs

(NEWSManagers.com) - Les sociétés de gestion manquent d’originalité dans la communication de leurs valeurs. C’est le constat que font Jean-François Hirschel (H Ideas) et Markus Kramer (brand affairs) dans une étude menée auprès des gestionnaires du classement mondial Investment and Pensions Europe Top-500.

L’excellence et/ou le professionnalisme sont cités par 31 % des sociétés qui communiquent de manière proactive leur système de valeurs. Viennent ensuite, à 29 % chacun, l’intégrité/l’éthique et l’esprit d’équipe. La notion de « centré sur le client » arrive en quatrième position à 24 % ; puis vient la responsabilité (23 %) et l’innovation (19 %).

Ni la provenance géographique, ni la taille des actifs n’influe sur le choix des valeurs.

« Un quart ou plus des entreprises évaluées partagent un ensemble de valeurs identiques. Par exemple, elles sont toutes « excellentes, professionnelles, responsables, collaboratives, elles agissent toutes avec intégrité et sont centrées sur le client ». C’est très bien, et même attendu. Mais cela n’aide pas ces entreprises à se démarquer », notent les auteurs de l’étude, qui pointent un manque évident de différenciation.

Les auteurs regrettent aussi que ces valeurs n’apportent aucune information. « Qu’apprenez-vous d’une entreprise qui vous dit être professionnelle, éthique et centrée sur le client ? », ironisent-ils ?

Pour Jean-François Hirschel et Markus Kramer, il s’agit d’un véritable problème pour un secteur extrêmement compétitif, dans lesquels « l’alignement des valeurs deviendra un facteur de plus en plus important dans le processus de sélection des fournisseurs ».

Quelques bons élèves se distinguent tout de même. Jean-François Hirschel donne l’exemple d’une société de gestion britannique qui met en avant les valeurs de bienveillance, engagement, collectivité et confiance, et une américaine qui se fonde sur les notions de réussir ensemble, toujours aller de l’avant, faire ce qui est juste et diriger avec passion. « Cela forme un tout logique, qui témoigne d’une culture d’entreprise. Le vocabulaire est aussi différenciant et marquant », commente-t-il.