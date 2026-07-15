Les sociétés de courtage révisent à la baisse l'objectif de cours de Microsoft et tablent sur une hausse des dépenses d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juillet - ** Les sociétés de courtage Citi et Mizuho ont revu à la baisse leurs objectifs de cours pour Microsoft MSFT.O ; elles s'attendent à une hausse des dépenses d'investissement de la part du fabricant de Windows

** Citi abaisse son objectif de cours de 620 $ à 570 $; Mizuho abaisse le sien de 515 $ à 490 $

** Wells Fargo abaisse son objectif de cours sur MSFT de 650 $ à 625 $, invoquant des perspectives mitigées pour le quatrième trimestre en raison de questions concernant l'intensité en capital et la part de marché dans le cloud

** L'action MSFT progresse de 0,4 % à 386,51 dollars en pré-ouverture

** Les courtiers soulignent également la forte demande pour Azure et l'adoption croissante de Copilot

** 58 des 62 courtiers attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, et 4 « conserver »; leur objectif de cours médian est de 555 $ – données compilées par LSEG

** MSFT doit publier ses résultats du quatrième trimestre le 29 juillet

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le titre a reculé d’environ 20 %