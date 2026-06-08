Les sociétés de courtage misent sur les valeurs phares du secteur à l'approche de la Coupe du monde de football

Un Adidas Store à Séoul. (Crédits: Adidas)

par Siddarth S et Rashika Singh

Selon les analystes, la Coupe du monde de football 2026 injectera des milliards de dollars dans les économies des pays hôtes, grâce à une forte hausse de la consommation qui profitera à des secteurs aussi variés que le tourisme, le commerce de détail et les vêtements de sport.

Ce tournoi emblématique, prévu du 11 juin au 19 juillet et qui s'annonce comme le plus grand événement footballistique de tous les temps, pourrait stimuler les dépenses de consommation à un moment où la demande générale reste fragile.

La première Coupe du monde à trois pays (WC) — couvrant les États-Unis, le Canada et le Mexique — devrait faire progresser le PIB mondial d'environ 41 milliards de dollars, selon l'analyse d'impact socio-économique de la FIFA, réalisée en collaboration avec l'Organisation mondiale du commerce(WTO).

Voici un aperçu des actions et des secteurs qui, selon les courtiers, devraient bénéficier de cet événement qui n'a lieu qu'une fois tous les quatre ans:

OPÉRATEURS HÔTELIERS

B. Riley estime à 13,1 millions le nombre total de visiteurs de la Coupe du monde, y compris les spectateurs munis d'un billet et ceux qui n'en ont pas, générant 21,3 millions de nuitées réservées dans des hôtels via des plateformes de voyage en ligne.

Selon les analystes, les opérateurs hôteliers américains Marriott MAR.O , Hilton HLT.N et Hyatt H.N ainsi que les plateformes de voyage en ligne Airbnb ABNB.O , Booking Holdings BKNG.O et Expedia EXPE.O devraient tirer profit de cet événement.

Marriott prévoit que la dynamique générée par la Coupe du monde se poursuivra au troisième trimestre. Airbnb s'attend à ce que les hôtes de la région de New York-New Jersey, de Boston et de Los Angeles réalisent les revenus les plus élevés pendant le tournoi.

COMPAGNIES AÉRIENNES

Goldman Sachs estime que la Coupe du monde pourrait avoir un impact « globalement positif » pour les compagnies aériennes américaines.

« Le mois de juin est généralement une période de faible affluence pour les voyages d'agrément et d'affaires, la saison de pointe des départs en juillet/août ayant lieu en grande partie après la fin de la Coupe du monde », a déclaré Goldman. Une forte hausse des prix du kérosène due au conflit avec l'Iran a toutefois contraint les compagnies aériennes américaines à augmenter leurs tarifs , ce qui pousse les Américains soucieux de leur budget à reporter ou à annuler leurs voyages estivaux.

STOCKS DE BIÈRE

Selon Jefferies, plus d'un milliard de pintes de bière devraient être consommées dans le monde au cours de la saison, ce qui devrait entraîner une hausse de 0,3 % du volume des ventes pour le secteur. Des améliorations sont attendues sur des marchés tels que les États-Unis, le Mexique, le Brésil et la Chine.

« Après cinq années consécutives de volatilité, le marché de la bière devrait s'améliorer en 2026 », ont déclaré les analystes de Jefferies.

Le tournoi bénéficie également d'une conjoncture favorable en termes de calendrier et de géographie. Environ 75 % des matchs se dérouleront aux États-Unis, tandis que 84 % des rencontres impliquant les pays participants auront lieu dans des fuseaux horaires propices à la consommation de bière, ont ajouté les analystes. Bernstein, Goldman et Jefferies s'attendent à ce que le brasseur de la Corona, Anheuser-Busch InBev ABI.BR , sponsor officiel de la Coupe du monde, soit le principal bénéficiaire. Heineken HEIN.AS , le deuxième brasseur mondial, devrait également bénéficier d'un coup de pouce, grâce à sa présence en Amérique latine et en Europe.

COMMERCE DE DÉTAIL ET VÊTEMENTS DE SPORT AUX ÉTATS-UNIS

Goldman prévoit une forte hausse de la demande de produits dérivés de la part des supporters, qui devrait stimuler les ventes chez Dick's Sporting Goods DKS.N et Academy Sports ASO.O .

Les marques de vêtements de sport telles qu'Adidas

ADSGn.DE , Puma PUMG.DE et Nike NKE.N pourraient bénéficier d'une visibilité accrue et d'une exposition marketing pendant la Coupe du monde, ont déclaré les analystes.

Goldman a souligné qu'Adidas, le sponsor officiel du ballon officiel, a conclu des accords de sponsoring d'équipements avec plusieurs équipes, ce qui lui permet de bénéficier d'une exposition mondiale pendant l'événement.

ALIMENTATION, RESTAURATION ET LIVRAISON

Citi a déclaré que les épiceries traditionnelles telles qu'Albertsons ACI.N et Kroger KR.N , ainsi que les grands détaillants comme Walmart WMT.N et Target TGT.N , devraient bénéficier d'une hausse des dépenses des ménages pendant la Coupe du monde.

La demande dans la restauration devrait également augmenter, soutenue par le tourisme et les visionnages en groupe. Cela pourrait profiter à McDonald's MCD.N , Domino's Pizza DPZ.N , Wingstop WING.O et Chipotle CMG.N , ainsi qu'aux distributeurs alimentaires tels que Performance Food Group PFGC.N , US Foods USFD.N et Sysco SYY.N .

MÉDIAS ET PLATEFORMES NUMÉRIQUES

« Nous prévoyons que la Coupe du monde masculine de 2026 générera les recettes publicitaires les plus élevées de l'histoire de l'événement aux États-Unis », ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank.

Morgan Stanley a estimé que le tournoi pourrait générer entre 300 et 400 millions de dollars de recettes publicitaires pour Fox FOXA.O , qui détient les droits de diffusion en anglais. La Deutsche Bank a également cité Telemundo CMCSA.O , propriété de Comcast et détentrice des droits de diffusion en espagnol, comme un autre bénéficiaire.

Les entreprises Internet telles que YouTube (Alphabet) GOOGL.O et Instagram (Meta Platforms) META.O pourraient bénéficier d'un regain d'activité grâce à l'augmentation de la fréquentation des utilisateurs, a déclaré Citi.

OPÉRATEURS DE PARIS

La Deutsche Bank s'attend à ce que les sociétés de paris sportifs en ligne Flutter Entertainment FLTRF.L FLUT.N et DraftKings DKNG.O affichent des performances relativement supérieures, car les paris liés à la Coupe du monde devraient stimuler le volume global des mises.

Macquarie prévoit que les paris mondiaux dépasseront les 50 milliards de dollars — près de 0,5 milliard de dollars par match — pour le tournoi, contre plus de 35 milliards de dollars lors de la précédente édition en 2022.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article du 5 juin sans modification du texte)