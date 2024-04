Les sociétés de courtage américaines commencent à couvrir Reddit avec des doutes sur la réalisation de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Deux sociétés de courtage américaines ont commencé à couvrir Reddit RDDT.N en adoptant une position sceptique sur la capacité de la plateforme de médias sociaux à devenir rentable et ont soulevé des inquiétudes quant à son entrée potentielle dans le club des "mèmes boursiers".

Reddit n'a pas enregistré de bénéfices annuels depuis son lancement en 2005 et ses actions sont maintenant tombées en dessous de leur prix d'introduction de 47 $ . Son offre publique initiale du mois dernier était évaluée à 34 $.

L'action était en baisse de 2,3 % à 45,88 $.

Bernstein et Baird ont émis leurs premières évaluations sur le titre mercredi, tandis que Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan et Bank of America devront attendre jusqu'à la mi-avril, car les banques de Wall Street étaient les preneurs fermes de l'introduction en bourse de Reddit.

Bernstein a commencé la couverture avec une note "sous-performance" et un objectif de prix de 40 $, même si elle a reconnu un potentiel "convaincant" à court terme.

"Si Pinterest et Snapchat continuent de lutter pour être à la hauteur de leur potentiel avec un engagement/une intention commerciale plus élevés, de meilleurs outils publicitaires... quel espoir Reddit a-t-il avec son engagement le plus mauvais de sa catégorie, sa base d'utilisateurs anonymes et son contenu NSFW (Not Safe for Work)?" Ont demandé les analystes de Bernstein dirigés par Mark Shmulik dans une note.

La maison de courtage Baird s'est montrée plus ambitieuse en commençant la couverture avec une note "neutre" et un objectif de prix de 50 dollars, citant une base d'utilisateurs saine et un potentiel de croissance des marges.

La popularité de Reddit a atteint de nouveaux sommets lors de la saga des "meme-stocks" de 2021, au cours de laquelle un groupe d'investisseurs particuliers a collaboré sur son forum "wallstreetbets" pour acheter des actions de sociétés fortement court-circuitées telles que GameStop GME.N .

Dans le cadre de son plan visant à récompenser les utilisateurs, Reddit avait réservé 8 % des actions proposées aux utilisateurs et modérateurs éligibles, à certains membres du conseil d'administration, ainsi qu'aux amis et aux membres de la famille des employés et des directeurs.

Les analystes de Bernstein ont qualifié l'entreprise de "mème stock institutionnel".

"Les promesses à long terme - croissance de la base publicitaire, bénéfices à portée de main et rêve d'une augmentation des revenus non publicitaires - sont des promesses que nous avons entendues trop souvent", ont-ils déclaré.