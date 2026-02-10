 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les sociétés de courtage américaines chutent, la déroute due à l'IA s'étendant aux valeurs financières
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 18:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des sociétés de courtage américaines ont chuté mardi après que la startup de gestion de patrimoine Altruist a introduit des fonctions de planification fiscale basées sur l'IA, alors que la technologie encore naissante continue d'alimenter les craintes de perturbation pour les opérateurs historiques.

Ce repli reflète l'anxiété croissante des investisseurs à l'égard des entreprises financières et technologiques traditionnelles, car les startups axées sur l'IA automatisent des tâches complexes qui ont longtemps été le domaine exclusif de conseillers humains onéreux.

Charles Schwab SCHW.N a glissé de 6,4%, LPL Financial

LPLA.O a plongé de 8,3%, Raymond James Financial RJF.N a baissé de 7% et Stifel Financial SF.N a chuté de 6,5%.

Le géant de Wall Street Morgan Stanley MS.N a chuté de 2,8 %, tandis qu'Ameriprise Financial AMP.N a glissé de 6 %.

Les marchés financiers, alimentés depuis des mois par l'enthousiasme des investisseurs pour le commerce de l'IA, ont été secoués la semaine dernière lorsque les actions mondiales des logiciels ont sombré en raison des craintes de perturbation par les outils d'IA de codage vibratoire .

Fondée en 2018, Altruist agit en tant que courtier d'autocompensation pour les conseillers en investissement, offrant une plateforme unifiée pour l'ouverture de comptes, les transactions, les rapports et la facturation.

Intégrée à sa plateforme Hazel AI, sa dernière fonctionnalité automatise la création de stratégies fiscales personnalisées en analysant instantanément les documents des clients, tels que les 1040, les talons de paie et les notes de réunion.

"Il semble que cela pourrait potentiellement perturber certaines des sociétés de courtage de détail. C'est la raison pour laquelle les actions se vendent en ce moment", a déclaré Dennis Dick, stratège en chef du marché chez Stock Trader Network, en faisant référence au dernier lancement d'Altruist.

Les maisons de courtage insurgées, dont Robinhood et son rival Public, ont déjà fait des progrès dans le secteur grâce à leurs offres à bas prix et basées sur la technologie.

En novembre, Public a lancé un service de courtage alimenté par l'IA qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres ETF dans lesquels investir. Robinhood propose à ses abonnés Gold un assistant d'investissement piloté par l'IA qui permet aux utilisateurs de discuter d'idées de trading et de passer des ordres.

"Les traders vendent d'abord et posent des questions plus tard. Chaque fois que nous avons un de ces titres, un autre secteur mord la poussière", a ajouté M. Dick.

Valeurs associées

AMERIPRISE FINCL
508,085 USD NYSE -5,72%
CHARLES SCHWAB
100,187 USD NYSE -6,54%
LPL FIN HLDG
360,1600 USD NASDAQ -8,41%
MORGAN STANLEY
177,550 USD NYSE -2,60%
RAYMOND J FINANC
160,785 USD NYSE -7,42%
STIFEL FINANCIAL
124,835 USD NYSE -4,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank