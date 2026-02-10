Les sociétés de courtage américaines chutent, la déroute due à l'IA s'étendant aux valeurs financières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des sociétés de courtage américaines ont chuté mardi après que la startup de gestion de patrimoine Altruist a introduit des fonctions de planification fiscale basées sur l'IA, alors que la technologie encore naissante continue d'alimenter les craintes de perturbation pour les opérateurs historiques.

Ce repli reflète l'anxiété croissante des investisseurs à l'égard des entreprises financières et technologiques traditionnelles, car les startups axées sur l'IA automatisent des tâches complexes qui ont longtemps été le domaine exclusif de conseillers humains onéreux.

Charles Schwab SCHW.N a glissé de 6,4%, LPL Financial

LPLA.O a plongé de 8,3%, Raymond James Financial RJF.N a baissé de 7% et Stifel Financial SF.N a chuté de 6,5%.

Le géant de Wall Street Morgan Stanley MS.N a chuté de 2,8 %, tandis qu'Ameriprise Financial AMP.N a glissé de 6 %.

Les marchés financiers, alimentés depuis des mois par l'enthousiasme des investisseurs pour le commerce de l'IA, ont été secoués la semaine dernière lorsque les actions mondiales des logiciels ont sombré en raison des craintes de perturbation par les outils d'IA de codage vibratoire .

Fondée en 2018, Altruist agit en tant que courtier d'autocompensation pour les conseillers en investissement, offrant une plateforme unifiée pour l'ouverture de comptes, les transactions, les rapports et la facturation.

Intégrée à sa plateforme Hazel AI, sa dernière fonctionnalité automatise la création de stratégies fiscales personnalisées en analysant instantanément les documents des clients, tels que les 1040, les talons de paie et les notes de réunion.

"Il semble que cela pourrait potentiellement perturber certaines des sociétés de courtage de détail. C'est la raison pour laquelle les actions se vendent en ce moment", a déclaré Dennis Dick, stratège en chef du marché chez Stock Trader Network, en faisant référence au dernier lancement d'Altruist.

Les maisons de courtage insurgées, dont Robinhood et son rival Public, ont déjà fait des progrès dans le secteur grâce à leurs offres à bas prix et basées sur la technologie.

En novembre, Public a lancé un service de courtage alimenté par l'IA qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres ETF dans lesquels investir. Robinhood propose à ses abonnés Gold un assistant d'investissement piloté par l'IA qui permet aux utilisateurs de discuter d'idées de trading et de passer des ordres.

"Les traders vendent d'abord et posent des questions plus tard. Chaque fois que nous avons un de ces titres, un autre secteur mord la poussière", a ajouté M. Dick.