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Les sociétés de conseil en informatique tirent les valeurs du secteur des logiciels vers le haut après la publication des résultats d'Accenture
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 15:04

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions des sociétés de logiciels américaines progressent en pré-ouverture après que le cabinet de conseil en informatique Accenture ACN.N a annoncé une prévision de croissance de son chiffre d'affaires annuel supérieure aux estimations

** L'action ACN bondit de 17,8 % à 216,5 dollars avant l'ouverture

** Les sociétés de conseil en informatique sont en hausse: Cognizant Technology Solutions CTSH.O gagne 7,3 % et International Business Machines IBM.N progresse de 5,8 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés informatiques indiennes Wipro WIT.N et Infosys INFY.N bondissent respectivement de 10,3 % et 7,3 %

** Les valeurs du secteur des logiciels dans son ensemble bondissent: le fournisseur de logiciels EPAM Systems EPAM.N progresse de 7 %, le fournisseur de logiciels professionnels Salesforce CRM.N de 3,6 %, l'éditeur de logiciels d'entreprise ServiceNow NOW.N de 3,8 % et l'éditeur de logiciels Atlassian

TEAM.O de 3,7 %

** Microsoft MSFT.O , éditeur de Windows, en hausse de 1,2 %; Intuit INTU.O , éditeur de logiciels fiscaux, en hausse de 3,3 %; Workday WDAY.O , éditeur de logiciels RH, en hausse de 2,4 %; et Adobe ADBE.O , éditeur de Photoshop, en hausse de 2,3 %

** L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector IGV.Z , plus large, progresse de 1,3 %

** L'action Accenture devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis plus de six mois, si les gains se confirment

** À la dernière clôture, l'indice S&P 500 Software and Services .SPLRCIS affichait une hausse de 1 % depuis le début de l'année, après avoir chuté de 26,8 % plus tôt dans l'année

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ACCENTURE-A
198,990 USD NYSE -6,44%
ADOBE
237,6900 USD NASDAQ -1,49%
ATLASSIAN RG-A
187,8900 USD NASDAQ -1,06%
COGNIZANT TECH SO-A
58,5100 USD NASDAQ -3,89%
EPAM SYSTEMS
108,270 USD NYSE -5,38%
IBM
222,630 USD NYSE -1,37%
INFOSYS SP ADR
11,025 USD NYSE -2,82%
INTUIT
281,0800 USD NASDAQ -0,60%
MICROSOFT
517,5300 USD NASDAQ +0,92%
SALESFORCE
234,670 USD NYSE -0,85%
SERVICENOW
134,370 USD NYSE -2,49%
WIPRO SP ADR
1,715 USD NYSE -3,11%
WORKDAY-A
186,1400 USD NASDAQ -0,33%
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