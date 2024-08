Les sociétés de capital-risque parient sur la santé maternelle

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Amina Niasse

Après avoir travaillé comme doula pendant 10 ans, Kortny Feutardo a accueilli sa première patiente de Maryland Medicaid en janvier, offrant à la nouvelle maman une coordination des soins et des conseils. Kortny Feutardo est l'une des nombreuses personnes qui bénéficient des investissements croissants dans le secteur de la santé maternelle et néonatale. Après n'avoir pas été payée en temps voulu par l'organisme de soins de sa patiente, elle a commencé à travailler avec Mae, une société financée par du capital-risque qui met en relation des femmes enceintes avec des doulas dans le cadre de partenariats avec Medicaid et s'occupe du paiement.

Face à la crise de la mortalité maternelle qui sévit aux États-Unis, les régimes d'assurance maladie publics destinés aux Américains à faible revenu ont augmenté ces dernières années la couverture des services dont il a été démontré qu'ils amélioraient la santé des mères et des bébés.

Aujourd'hui, les sociétés de capital-risque, dont Khosla Ventures et Rock Health, renforcent leurs investissements dans les entreprises et les technologies de santé maternelle, car elles anticipent la croissance du secteur et parient sur une accélération des taux de paiement de Medicaid et des assurances commerciales.

Les premiers investissements en matière de santé maternelle dans des entreprises comme Mae et d'autres, allant des cliniques aux spécialistes de la fertilité et des conseils nutritionnels, ont totalisé 306,5 millions de dollars en 2023, soit une augmentation de 700 % par rapport aux 38,1 millions de dollars de 2018, selon les données que le cabinet de recherche Pitchbook a préparées pour Reuters.

SAUVER DES VIES Les accouchements menés par des sages-femmes et des doulas permettent souvent de coordonner les soins périnataux ( ), d'offrir des conseils post-partum et prénataux, des conseils en matière d'allaitement, des dépistages en matière de santé comportementale et d'aider les mères à arrêter de fumer. Les sages-femmes sont des prestataires cliniques certifiés pour fournir des soins obstétriques et gynécologiques. Les doulas ne fournissent pas de services cliniques, mais elles aident les patientes en leur apportant un soutien éducatif et émotionnel. L'augmentation de la couverture d'assurance et l'intégration des doulas et des sages-femmes par les régimes de soins de santé, ainsi que des sorties financières prometteuses, encouragent l'investissement. Alice Zheng, partenaire de la société de capital-risque RH Capital, , a souligné que l'acquisition récente par Amazon de la clinique One Medical, fondée sur l'adhésion, était un signe de potentiel pour les cliniques de santé maternelle.

"Il y a eu récemment d'excellentes sorties dans le domaine des soins cliniques", a déclaré Mme Zheng, dont la société a investi dans la clinique de maternité Millie.

Millie Clinic, basée à Berkeley, en Californie, a clôturé son tout premier cycle de financement en 2022 avec 4 millions de dollars, sous la houlette de BBG Ventures, qui investit dans des entreprises dirigées par des femmes et des personnes issues de la diversité, et de TMV. Chez Khosla Ventures, les investisseurs ciblent les technologies de santé maternelle, une stratégie qui, selon , présente des avantages par rapport aux entreprises de soins cliniques. La société, dont les actifs s'élèvent à 17 milliards de dollars, a investi dans Mirvie, qui utilise des tests ARN pour prédire les complications de la grossesse, et dans preterm infant incubator Vitara.

"Sauver la vie des mères et des bébés est dans l'intérêt de tous, donc pour des innovations révolutionnaires comme Mirvie et Vitara, il y a beaucoup d'espace pour obtenir un remboursement", a déclaré Alex Morgan, un partenaire de Khosla Ventures. Les taux de mortalité maternelle aux États-Unis sont bien pires que dans n'importe quel autre pays à revenu élevé et, pour les femmes noires, ces taux sont plus de deux fois plus élevés, selon un rapport du Commonwealth Fund de 2024 . Il a été démontré que les soins prodigués par les sages-femmes contribuent à améliorer les résultats en matière de santé pour les femmes noires et leurs bébés. Une analyse du gouvernement américain sur les résultats des centres de naissance entre 2013 et 2017 a révélé que les femmes noires qui ont accouché dans des centres de naissance dirigés par des sages-femmes présentaient des taux plus faibles de naissances prématurées et d'insuffisance pondérale. En 2020, la société de capital-risque spécialisée dans les soins de santé Rock Health Capital a investi dans Oula, qui exploite deux centres de maternité à New York offrant aux patientes des soins dirigés par des sages-femmes et des services d'obstétrique sur deux sites. Oula a clôturé son deuxième cycle de financement en février avec 28 millions de dollars et ouvrira une troisième clinique à Manhattan d'ici septembre. Bill Evans, fondateur de Rock Health Capital, a déclaré que ce sont les résultats en matière de santé qui l'ont incité à investir dans Oula. Oula, comparé aux données de natalité de la ville de New York du National Center for Health Statistics ( ), présente un taux de naissance prématurée inférieur de 61 % sur 1 500 naissances depuis 2021, a déclaré la société.

La cohorte de 150 naissances de Millie a connu un taux de naissances prématurées inférieur de 71,3 % au taux national calculé par les Centres américains de contrôle des maladies. Et pour les mères noires, qui sont plus susceptibles d'accoucher prématurément, le taux de naissance prématurée était inférieur de 60,2 %, a indiqué la société.

PROBLÈMES DE REMBOURSEMENT

La couverture par Medicaid des services des doulas n'est pas actuellement une exigence fédérale, mais les États peuvent choisir de couvrir les doulas dans le cadre de leurs plans Medicaid, a déclaré Amy Chen du Programme national de droit de la santé. Les plans Medicaid couvraient 41 % des naissances aux États-Unis en 2022, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies. Un porte-parole des Centers for Medicare and Medicaid Services ( ) a déclaré que l'agence encourageait les États à fournir une couverture.

Quinze États et Washington D.C. remboursent les doulas, dont trois l'ont ajouté à Medicaid cette année, selon le National Health Law Program.

Les assurances commerciales sont plus en retard, seul le Rhode Island l'exigeant.

Les trois plus grandes sociétés américaines de gestion des soins, Cigna CI.N , Aetna CVS.N et UnitedHealth UNH.N , laissent la décision de couvrir les doulas aux promoteurs de plans de santé tels que les employeurs ou Medicaid, selon leurs sites web. CVS et UnitedHealth ont confirmé leur politique. Cigna n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Alors que les entreprises de doulas et de sages-femmes tentent de se développer à l'échelle nationale, certaines se heurtent à l'insuffisance des remboursements.

"Nous devons résoudre le problème des taux de remboursement inadéquats, des partenaires viables du système de santé et de la disponibilité des talents cliniques sur ces marchés", a déclaré Anu Sharma, directeur général de Millie.

Le paysage des remboursements fait du financement par le capital-risque une nécessité pour les entreprises qui cherchent à se développer.

Selon Maya Hardigan, fondatrice et directrice générale de Mae, le financement par capital-risque peut contribuer à soutenir l'innovation dans la mesure où les entreprises axées sur Medicaid sont confrontées à des limitations en matière de remboursement.

Même à New York, qui verse aux sages-femmes le taux de remboursement le plus élevé du pays - 95 % des honoraires d'un obstétricien - et jusqu'à 1 440 dollars, le paiement n'est pas suffisant, selon les entreprises. La doula Feutardo est heureuse d'aider un groupe plus diversifié dans le cadre de Medicaid, mais le remboursement pose problème. Feutardo, qui parcourt Washington, le Maryland et la Virginie pour ses clients, estime que le remboursement par le gouvernement pourrait être augmenté pour couvrir les frais de déplacement, de nourriture et de logement. Elle a maintenant baissé ses honoraires privés pour les aligner sur son tarif Medicaid du Maryland, qui est de 1 300 dollars par accouchement. "Je donne le même amour aux mamans", dit-elle à l'adresse .