Les sociétés d'investissement KKR et HASI s'engagent à investir 1 milliard de dollars supplémentaires dans une entreprise d'infrastructure électrique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Isla Binnie

KKR KKR.N et le groupe d'investissement HA Sustainable Infrastructure Capital (HASI)

HASI.N ont ajouté un milliard de dollars à un partenariat mis en place pour investir dans des actifs d'énergie propre aux États-Unis et répondre à la demande vorace d'électricité stimulée par la construction de centres de données pour l'intelligence artificielle, ont déclaré les deux sociétés à Reuters lundi.

QU'ONT CONVENU DE FAIRE KKR ET HASI?

* Les entreprises investissent 500 millions de dollars chacune dans un véhicule de co-investissement appelé CarbonCount Holdings 1, ce qui porte sa capacité d'investissement totale à près de 5 milliards de dollars, ont-elles déclaré.

* La plupart des investissements réalisés jusqu'à présent ont porté sur des actifs de production et de stockage d'énergie solaire à grande échelle, ainsi que sur d'autres technologies telles que l'éolien terrestre, les procédés de capture du méthane provenant des déchets biologiques et sa transformation en électricité ou en carburant, et les transports électrifiés.

* La période d'investissement a été prolongée jusqu'à la fin de 2027, ou plus tôt si tous les fonds sont dépensés avant cette date, ont-ils ajouté.

POURQUOI PENSENT-ILS QU'IL S'AGIT D'UN BON INVESTISSEMENT?

* Les besoins en électricité augmentent aux États-Unis, a déclaré Cecilio Velasco, qui dirige les investissements dans la transition énergétique aux Amériques pour KKR. "Les entreprises qui exploitent des centres de données, notamment pour le développement de l'intelligence artificielle, représentent la plus grande partie de la demande. Les autres grands consommateurs sont l'industrie et les transports électrifiés. "Si l'on regarde ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années, la demande d'électricité aux États-Unis était plutôt stable, puis, il y a quelques années, elle a vraiment commencé à s'accélérer", a déclaré Cecilio Velasco.

* Selon Marc Pangburn, directeur des revenus et de la stratégie chez HASI, la plupart des grands projets dans lesquels le partenariat envisage d'investir fourniront de l'électricité à de grandes entreprises technologiques. Les grandes entreprises technologiques, connues sous le nom de "hyperscalers", n'ont pas investi dans la possession de capacités de production d'électricité, a-t-il ajouté. "Les modèles commerciaux sont très différents", a déclaré Marc Pangburn.