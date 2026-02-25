 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les sociétés américaines de boissons alcoolisées chutent après que Diageo a revu à la baisse ses prévisions de ventes
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 16:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions des sociétés américaines de boissons alcoolisées ont baissé après que Diageo DGE.L , le fabricant du whisky Johnnie Walker et de la bière Guinness, a réduit ses prévisions de ventes annuelles , le nouveau patron Dave Lewis déclarant que la pression sur les portefeuilles des consommateurs est "de loin" le plus grand défi à relever

** Les actions du fabricant de Jack Daniel's Brown-Forman

BFb.N ont baissé de 8%, celles du fabricant de bière Molson Coors TAP.N de 3,4%, celles du fabricant de bière Samuel Adams Boston Beer SAM.N de 3,8% et celles du fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N de 1,8%

** "Les résultats médiocres de Diageo et ses perspectives tempérées soulignent les défis croissants auxquels est confrontée l'industrie de l'alcool. Avec moins de gens qui boivent, les budgets des ménages qui se resserrent et la concurrence croissante des alternatives à bas prix, la catégorie navigue dans un paysage de plus en plus difficile" - Zak Stambor, analyste chez EMarketer

** En 2025, STZ, SAM, BFb et TAP ont chuté respectivement de 38 %, 35 %, 32 % et 19 %

Valeurs associées

BOSTON BEER -A-
212,370 USD NYSE -6,71%
CONSTELLATION BRD-A
155,538 USD NYSE -2,83%
DIAGEO
1 606,000 GBX LSE -14,30%
MOLSON COORS RG-B
47,880 USD NYSE -4,01%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des membres du groupe armé M23 devant les mines de coltan à Rubaya, le 5 mars 2025 en RDC ( AFP / Camille Laffont )
    RDC: attaques des forces de Kinshasa sur plusieurs fronts contre le groupe armé M23
    information fournie par AFP 25.02.2026 17:08 

    Les forces de Kinshasa mènent mercredi des attaques sur plusieurs fronts contre le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), avec l'appui de drones qui ont frappé le groupe armé à proximité de l'un des principaux gisements de coltan au monde. ... Lire la suite

  • L'Assemblée nationale se prononcera à nouveau mercredi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    Les députés s'apprêtent à voter de nouveau sur l'aide à mourir
    information fournie par AFP 25.02.2026 17:02 

    L'Assemblée nationale s'apprête à se prononcer à nouveau mercredi après-midi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années, et qui avait été largement adoptée en première lecture. Avant le scrutin sur l'ensemble ... Lire la suite

  • ( AFP / JEKESAI NJIKIZANA )
    Le Zimbabwe interdit l'exportation de tous les minerais bruts
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.02.2026 16:53 

    Le Zimbabwe a ordonné mercredi l'interdiction de toute exportation de minerais bruts et de concentrés de lithium, une mesure destinée à renforcer le contrôle du gouvernement sur ses ressources minières essentielles à la transition énergétique. L'interdiction, avec ... Lire la suite

  • Le joueur de Manchester United Benjamin Sesko à Liverpool, le 23 février 2026. ( AFP / PAUL ELLIS )
    Foot: Manchester United renoue avec le profit après une cure d'austérité
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.02.2026 16:44 

    Le club anglais Manchester United, l'un des plus prestigieux de la planète football, a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice d'exploitation, dans un contexte de restructuration en profondeur qui a conduit à la suppression de centaines de postes. Le bénéfice ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank