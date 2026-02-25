Les sociétés américaines de boissons alcoolisées chutent après que Diageo a revu à la baisse ses prévisions de ventes

25 février - ** Les actions des sociétés américaines de boissons alcoolisées ont baissé après que Diageo DGE.L , le fabricant du whisky Johnnie Walker et de la bière Guinness, a réduit ses prévisions de ventes annuelles , le nouveau patron Dave Lewis déclarant que la pression sur les portefeuilles des consommateurs est "de loin" le plus grand défi à relever

** Les actions du fabricant de Jack Daniel's Brown-Forman

BFb.N ont baissé de 8%, celles du fabricant de bière Molson Coors TAP.N de 3,4%, celles du fabricant de bière Samuel Adams Boston Beer SAM.N de 3,8% et celles du fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N de 1,8%

** "Les résultats médiocres de Diageo et ses perspectives tempérées soulignent les défis croissants auxquels est confrontée l'industrie de l'alcool. Avec moins de gens qui boivent, les budgets des ménages qui se resserrent et la concurrence croissante des alternatives à bas prix, la catégorie navigue dans un paysage de plus en plus difficile" - Zak Stambor, analyste chez EMarketer

** En 2025, STZ, SAM, BFb et TAP ont chuté respectivement de 38 %, 35 %, 32 % et 19 %