Les sites web gouvernementaux sont hors service alors que des failles dans un langage de programmation sèment la panique sur Internet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des agences gouvernementales néerlandaises et finlandaises mettent des sites web hors ligne suite à des informations faisant état de pirates informatiques exploitant des failles

* Les agences de cybersécurité européennes, australiennes, britanniques et néerlandaises exhortent les utilisateurs à mettre à jour leurs sites ou à les mettre hors ligne

* L'agence néerlandaise de cybersécurité indique elle-même avoir mis son site hors ligne par mesure de précaution

(Mise à jour de l'article dans son ensemble, mise à jour des puces et mise à jour du titre)

par Rajveer Pardesi et Raphael Satter

Des sites web gouvernementaux en Europe et ailleurs ont été mis hors ligne mercredi après la révélation de failles critiques dans un langage de programmation largement utilisé, ce qui a poussé les opérateurs de sites web à se démener pour protéger leurs systèmes.

Les développeurs du langage de programmation PHP ont déclaré mardi avoir identifié deux failles critiques et ont exhorté les utilisateurs à mettre à jour leurs sites dès la publication d'un correctif. Alors que des informations indiquaient que des pirates exploitaient déjà ces failles pour s'introduire sur des sites web, des agences gouvernementales aux Pays-Bas et en Finlande figuraient parmi celles qui ont mis leurs sites hors ligne par mesure de précaution.

PHP est à la base d’une grande partie d’Internet, ce qui fait craindre qu’un nombre important de sites web ne soient vulnérables aux attaques.

"PHP est omniprésent. Il fait discrètement fonctionner les sites WordPress, Drupal, Joomla et Magento, les plateformes d’hébergement mutualisé, les panneaux de contrôle et une multitude de logiciels qui ne mentionnent même pas qu’ils utilisent PHP en arrière-plan", a déclaré la société de cybersécurité Huntress dans un article de blog.

Dane Knecht, directeur technique de la société de sécurité Web et cloud Cloudflare NET.N , a indiqué que des attaques commençaient à se manifester et que Cloudflare mettait à jour ses règles de pare-feu à titre de mesure provisoire.

"Nous constatons l’apparition des premières attaques et mettons à jour nos mesures de protection à mesure que de nouveaux vecteurs apparaissent. Il ne s’agit là que d’une SOLUTION PROVISOIRE. Appliquez le correctif dès que PHP publiera la mise à jour", a-t-il déclaré sur X.

Wordfence, un plugin de sécurité qui protège les sites WordPress, a précisé que tous les sites WordPress fonctionnaient sur un serveur sur lequel PHP était installé. L’entreprise a averti que les mises à jour automatiques n’appliqueraient pas le correctif et a conseillé aux propriétaires de sites de déterminer qui est chargé de mettre à jour PHP sur leurs sites.

Les agences de cybersécurité en Europe, en Australie, au Japon et au Royaume-Uni ont exhorté les utilisateurs de PHP à effectuer immédiatement la mise à jour ou à mettre leurs sites web hors ligne jusqu’à ce que les correctifs puissent être appliqués. L’agence néerlandaise de cybersécurité s’est elle-même mise hors ligne, expliquant qu’elle avait pris cette mesure par précaution en raison de ces vulnérabilités.

Les responsables ont indiqué que toutes les versions de PHP à partir de la version 5 pourraient être concernées, bien que PHP n’ait pas encore précisé quelles versions sont vulnérables.