Les signaux d'alerte sur les marchés se multiplient à nouveau alors que les craintes liées au secteur technologique et à l'inflation s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition sans modification du texte)

* La dette sur marge a atteint 1 500 milliards de dollars en juin, aggravant le déficit de trésorerie des courtiers des investisseurs

* Les emprunteurs liés à l’IA sont confrontés à une hausse des rendements obligataires et à un renchérissement de la protection de crédit

* Les rendements américains à 30 ans restent supérieurs à 5 %, ce qui pèse sur les prêts immobiliers et fragilise les entreprises emprunteuses

* Le yen, proche de 164 pour un dollar, accentue les risques d'un dénouement des opérations de carry trade en cas d'intervention

par Amanda Cooper, Johann M Cherian et Niket Nishant

Plusieurs signaux d’alerte cruciaux sur les marchés frôlent les seuils de crise, alors que les investisseurs sont aux prises avec la flambée des prix du pétrole et le conflit au Moyen-Orient, tandis que le moteur de l’IA qui a alimenté la bourse commence à toussoter. Une accalmie dans les attaques dans le Golfe a apporté un certain soulagement, le pétrole s’éloignant de la barre des 100 dollars LCOc1 , mais les cours restent suffisamment élevés pour menacer une accélération de l’inflation, ce qui maintient les coûts d’emprunt à long terme de l’État à des niveaux qui sont généralement synonymes de difficultés pour les actifs risqués. Dans le même temps, la hausse apparemment imparable des actions liées à l’IA se heurte à un mur d’inquiétudes concernant la rentabilité, la consommation de trésorerie et la pénurie d’éléments tels que les puces semi-conductrices, qui a cédé la place à une surabondance préjudiciable, ce qui déstabilise encore davantage les traders.

Voici un aperçu de certains des signaux d’alerte du marché.

SUR LE FIL DU RASOIR

Les résultats des entreprises technologiques sont excellents, mais les investisseurs attendent des chiffres d’affaires et des bénéfices qui justifieront le coût du développement de l’IA à long terme.

Alors que les marchés anticipent des hausses des taux américains cette année, les rendements obligataires des géants de l’IA grimpent plus vite que ceux des bons du Trésor américain et le coût de la couverture contre une détérioration de la solvabilité a explosé, au moment même où la forte remontée des actions du secteur des semi-conducteurs s’essouffle DRAM.N

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Du côté positif, le ratio entre les positions haussières et baissières sur les contrats à terme du Nasdaq est à son plus bas niveau depuis 17 ans, les investisseurs s'étant détournés des valeurs technologiques, ce qui laisse entrevoir une marge de manœuvre pour un retour des capitaux.

Cela dit, la hausse du marché boursier est alimentée par un endettement record, qui croît au même rythme que le marché lui-même.

La dette sur marge — c'est-à-dire le montant que les investisseurs empruntent pour investir — a atteint le niveau record de 1 500 milliards de dollars en juin, selon la Financial Industry Regulatory Authority, laissant pour la première fois le solde net des investisseurs auprès de leurs courtiers afficher un déficit de 1 000 milliards de dollars.

Les investisseurs dont les dettes dépassent leurs liquidités sont bien plus enclins à vendre lorsque les actions baissent qu’à en acheter.

LE TEST DES 5 %

Les rendements des bons du Trésor américain à 30 ans sont restés au-dessus de 5 % pendant la plus longue période depuis les débuts de la crise financière en 2007. Ce niveau n’est pas nécessairement en soi un facteur déclencheur d’une vague de ventes sur les marchés, mais la hausse des taux à long terme peut augmenter le coût des emprunts, tels que les prêts immobiliers, ce qui mettrait les consommateurs sous pression et risquerait de compromettre la campagne du président Donald Trump en faveur de l’accessibilité au logement , à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.

Si les investisseurs s'attendent à un rendement plus élevé en échange de prêts accordés au gouvernement américain sur 30 ans, ces coûts d'emprunt plus élevés pourraient se répercuter sur d'autres marchés, tels que celui du crédit aux entreprises.

Larry Adam, directeur des investissements chez Raymond James, indique que les écarts de rendement sur certaines des obligations d’entreprise les plus risquées ont atteint leur plus haut niveau depuis 15 mois, ce qui suggère que les marchés exigent une rémunération plus élevée pour prêter à des emprunteurs plus fragiles.

“Les investisseurs se montrent de plus en plus exigeants, alors que les marchés anticipent un resserrement de la politique monétaire de la Fed et un environnement plus difficile pour les emprunteurs les plus fragiles”, a-t-il ajouté.

LE COÛT DU PÉTROLE

Certes, le prix du pétrole a reculé par rapport aux 100 dollars, mais il affiche toujours une hausse de 27 % en dollars sur une base annuelle — une bonne nouvelle pour les producteurs américains, mais un véritable fardeau pour les consommateurs non américains. Les importateurs de la zone euro et du Royaume-Uni paient près de 30 % de plus qu’il y a un an. Plus la devise d’un importateur est faible, plus la situation est pénible. Il suffit de regarder le Japon, où la valeur de ses importations atteint un niveau record .

Les raffineurs indiens, quant à eux, paient 40 % de plus pour le brut indexé sur le Brent, bien qu’ils aient été de gros acheteurs de pétrole russe à prix très réduit ces dernières années.

Les raffineurs argentins et turcs paient quant à eux près de 50 % de plus. Le transport maritime est également devenu beaucoup plus coûteux. Compte tenu des risques liés à la navigation dans le détroit d’Ormuz, et désormais dans la mer Rouge, les tarifs des pétroliers sur les principales routes reliant le Moyen-Orient à l’Asie ont augmenté d’environ 600 % par rapport à l’année dernière.

LA DEVISE DE RÉFÉRENCE POUR LES FINANCEMENTS DANS LE ROUGE

Le yen, qui s’échange à près de 164 pour un dollar JPY= , a chuté à son plus bas niveau depuis quatre décennies et les investisseurs sont sur le qui-vive face à une éventuelle intervention des autorités japonaises pour le soutenir.

Les informations selon lesquelles la Banque du Japon envisagerait d’accélérer le rythme des hausses de taux et la série d’avertissements lancés par la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama , n’ont guère contribué à soutenir la devise, mise à mal par des taux japonais relativement bas, le choc énergétique et les plans budgétaires expansionnistes de la Première ministre Sanae Takaichi. Les faibles taux d’intérêt et une volatilité historiquement basse ont fait du yen une devise de financement prisée pour les opérations de “carry trade” — consistant à emprunter en yens pour investir dans des actifs à rendement plus élevé, tels que les actions et obligations américaines. Une forte appréciation de la devise en cas d’intervention pourrait contraindre les investisseurs à dénouer rapidement ces positions, comme ce fut le cas en août 2024.