CAC 40
7 830,14
+0,45%
Les sidérurgistes européens montent, des droits de douane de l'UE évoqués sur l'acier chinois
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 10:40

Le secteur européen de l'acier est en hausse vendredi après des informations du journal allemand Handelsblatt selon lesquelles la Commission européenne prévoit d'imposer dans les semaines à venir des droits de douane de 25% à 50% sur l'acier chinois.

Vers 08h35 GMT, Arcelor Mittal MT.LU et Aperam APAM.AS gagnent 2,25% et 1,73% respectivement. Voestalpine VOES.VI avance de 2,69% et Thyssenkrupp TKAG.DE de 2,72%.

La Commission européenne n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré au début du mois qu'elle proposerait une nouvelle méthode pour limiter les importations d'acier afin de protéger les producteurs nationaux face à la surcapacité mondiale qui réduit les marges et rend plus difficile pour l'industrie européenne de l'acier d'investir dans la décarbonisation.

Elle a ajouté que la Commission européenne proposerait un nouvel instrument commercial à long terme pour succéder aux mesures de protection sur l'acier qui arrivent à expiration. En vertu des règles commerciales mondiales, l'Union européenne (UE) ne peut prolonger les mesures de protection existantes sur l'acier au-delà de la mi-2026.

Plus de la moitié de l'acier mondial est produit par la Chine, qui a besoin de nouveaux marchés après que le ralentissement prolongé du secteur immobilier a freiné la consommation sur le marché intérieur.

Les producteurs d'acier européens sont également soumis à des droits de douane américains de 50%.

Selon les chiffres de l'Association chinoise du fer et de l'acier, la Chine a expédié environ 4%, soit 368.000 tonnes, de ses exportations d'acier vers l'UE en 2024.

Les analystes ont déclaré que l'impact sur la Chine serait probablement minime compte tenu du faible volume.

Le ministère chinois du Commerce n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires sur les droits de douane évoqués.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec Christoph Steitz à Francfort et Katha Kalia à Bangalore; avec la contribution de Dylan Duan, Colleen Howe et Joe Cash à Pékin, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

APERAM
28,2800 EUR Euronext Amsterdam +1,87%
ARCELORMITTAL
31,1500 EUR Euronext Amsterdam +1,66%
THYSSENKRUPP
11,615 EUR XETRA +1,89%
VOESTALPINE ORD
29,730 EUR LSE Intl +2,24%
© 2025 Thomson Reuters.

