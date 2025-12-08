Les services publics américains concluent des accords d'approvisionnement pour les centres de données, alors que l'IA fait exploser la demande

(Ajoute NextEra Energy, Constellation Energy et AES)

Les entreprises de services publics américaines se précipitent pour signer des contrats d'approvisionnement avec les exploitants de centres de données, alors que le boom de l'intelligence artificielle provoque une augmentation de la demande d'électricité, ouvrant la voie à des bénéfices plus élevés au cours des prochains trimestres.

Selon un rapport de Goldman Sachs publié en mai, les centres de données devraient représenter 8 % de l'électricité produite aux États-Unis d'ici 2030, contre 3 % en 2022.

Voici quelques accords annoncés par les entreprises de services publics en 2024 et 2025:

NextEra Energy a élargi son partenariat avec Google Cloud d'Alphabet GOOGL.O pour augmenter la capacité des centres de données de plusieurs gigawatts et stimuler l'infrastructure énergétique à travers les États-Unis.

Le service public a également conclu 11 accords d'achat d'électricité et deux accords de stockage d'énergie avec Meta Platforms META.O , totalisant plus de 2,5 GW de contrats d'énergie propre. La mise en service des projets est prévue entre 2026 et 2028.

En janvier 2025, Louisville Gas and Electric Company, filiale de PPL dans le Kentucky, a signé un accord de fourniture d'électricité avec les promoteurs immobiliers PowerHouse Data Centers et Poe Companies, qui développeront un campus de centres de données de 400 mégawatts (MW) à Louisville.

Les premiers 130 MW seront disponibles en octobre 2026.

Constellation Energy CEG.O a signé un accord exclusif avec Microsoft MSFT.O pour redémarrer l'une des unités de la centrale nucléaire de Three Mile Island en Pennsylvanie.

Dans le cadre de cet accord, la compagnie d'électricité fournira 835 MW d'énergie aux centres de données du géant de la technologie. Cet accord marquerait également le premier redémarrage d'une centrale nucléaire aux États-Unis après son arrêt.

Constellation a également conclu un accord avec Meta pour maintenir en service pendant 20 ans l'un des réacteurs de la compagnie d'électricité dans l'Illinois.

Ameren AEE.N a signé un contrat de fourniture avec un centre de données d'une capacité de 250 MW. Elle a également reçu des engagements d'extension et exécuté de nouveaux contrats pour plus de 85 MW de charge supplémentaire pour des centres de données plus petits et d'autres industries à travers le Missouri et l'Illinois.

Alliant Energy LNT.O a déclaré avoir conclu plusieurs contrats de fourniture d'électricité avec des centres de données, mais n'a pas divulgué de détails.

Exelon EXC.O a déclaré être en phase d'ingénierie pour plus de 5 gigawatts (GW) de capacité de centres de données. Certains clients des centres de données ont également fait des dépôts pour que ComEd - la filiale d'Exelon - commande la transmission et les disjoncteurs, a déclaré l'entreprise lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

American Electric Power AEP.O a signé des lettres d'intention pour alimenter 15 GW supplémentaires de centres de données d'ici la fin de la décennie.

Xcel Energy XEL.O fournira de l'électricité au centre de données de Meta Platforms META.O dans le Minnesota.

Entergy ETR.N a reçu l'approbation du législateur pour investir dans la transmission et la production afin de desservir la future installation d'Amazon AMZN.O Amazon Web Services (AWS) dans le Mississippi.

La société a également signé un accord avec Meta pour fournir de l'énergie au centre de données hyperscaler de la société mère de Facebook, situé en Louisiane. Il s'agirait du plus grand centre de données de Meta dans le monde.

Pinnacle West Capital PNW.N a plus de 4 000 MW de clients engagés dans des centres de données, sans compter les 10 000 demandes de centres de données qu'elle a reçues.

AES AES.N a signé un accord avec Google GOOGL.O pour 310 MW afin de soutenir ses centres de données dans l'Ohio.

Elle a étendu un partenariat précédemment annoncé avec Google et a signé un contrat d'achat d'électricité de 15 ans pour 727 MW au Texas.

Elle a également conclu deux accords d'achat d'électricité à long terme avec Meta pour fournir 650 MW de capacité solaire afin de soutenir les centres de données de la société mère de Facebook au Texas et au Kansas.

La compagnie d'électricité a déclaré en novembre qu'elle disposait d'un carnet de commandes de 11,1 GW de contrats d'achat d'électricité signés, dont 4 GW avec des clients hyperscalers, dont la grande majorité sera mise en service au cours des trois prochaines années.

Talen Energy TLN.O a annoncé un accord pour fournir de l'électricité et son campus de centres de données de 960 MW à l'AWS d'Amazon en Pennsylvanie.

NorthWestern Energy NWE.O a signé une lettre d'intention pour fournir des services énergétiques à un développeur de centre de données dans le Montana. La charge de service énergétique devrait être d'un minimum de 50 MW à partir de 2027 et passer à 250 MW ou plus d'ici 2029.