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Les services Google Cloud connaissent une panne en Europe
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 11:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GOOGL.O , l'un des nombreux services cloud de Google, a connu mardi des erreurs et des pannes réseau intermittentes dans la région Europe, a indiqué l'entreprise sur sa page dédiée à l'état des services.

Par ailleurs, la société britannique de technologie financière Revolut a déclaré subir une interruption de service affectant plusieurs de ses services.

On ignore pour l'instant si la panne de Revolut est liée à Google Cloud. Revolut utilise les services de Google Cloud.

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