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Les services de cloud computing d'Amazon et de Microsoft devraient être soumis à la réglementation européenne en matière de technologies, estiment les régulateurs de l'UE
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 11:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les services de cloud computing d'Amazon AMZN.O et de Microsoft MSFT.O devraient être désignés comme "gardiens" au titre de la réglementation européenne visant à limiter le pouvoir des géants de la tech, ont déclaré jeudi les autorités européennes de la concurrence.

Amazon Web Services et Microsoft Azure, les deux plus grands fournisseurs de services cloud au monde, devraient être désignés comme "gardiens" au titre de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act), qui établit une liste de règles à respecter et d’interdictions visant à garantir des conditions de concurrence équitables, a déclaré la Commission européenne.

Ces conclusions préliminaires de l’autorité européenne de la concurrence font suite à une enquête de sept mois.

Amazon a déclaré que cette évaluation préliminaire ne tenait pas compte de l’étendue des services cloud proposés aux clients européens et risquait de freiner l’investissement et l’innovation en Europe.

Microsoft a quant à lui souligné la puissance croissante de son rival Google.

"Nous restons préoccupés par le fait que le fait d’ignorer la puissance croissante de Google Cloud et de Gemini risque de fausser le marché de manière préjudiciable", a déclaré un porte-parole de Microsoft.

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