Les sénateurs Wyden et Warren pressent UnitedHealth sur le remboursement de ses prêts après la cyberattaque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les sénateurs américains Ron Wyden et Elizabeth Warren ont écrit une lettre aux dirigeants de UnitedHealth UNH.N pour demander des informations sur les prêts accordés par le conglomérat de soins de santé après la cyberattaque subie par son unité technologique l'année dernière.

Dans une lettre adressée au directeur général de UnitedHealth, Stephen Hemsley, et au directeur général de la banque industrielle du groupe, Optum Financial, Dhivya Suryadevara, les sénateurs ont exprimé leur inquiétude quant aux informations selon lesquelles l'entreprise aurait utilisé des tactiques agressives pour exiger des fournisseurs de soins de santé qu'ils remboursent immédiatement leurs prêts, notamment en menaçant de ne pas payer les demandes d'assurance maladie des médecins s'ils ne s'acquittaient pas immédiatement de l'intégralité des sommes dues.

La cyberattaque de Change Healthcare - la plus grande violation de données de santé aux États-Unis à ce jour - a provoqué des perturbations généralisées dans le traitement des demandes de remboursement et a eu des répercussions sur les patients et les prestataires de soins de santé dans tout le pays.

UnitedHealth a prêté plus de 9 milliards de dollars aux prestataires de soins qui se débattaient après l'attaque massive par ransomware en février de l'année dernière.

"Aujourd'hui, plus de 15 mois après la restauration des systèmes et 14 mois après que le gouvernement fédéral a mis fin à son propre programme d'assistance, nous avons travaillé en collaboration avec des milliers de fournisseurs à travers le pays pour les aider à satisfaire les responsabilités de remboursement qu'ils ont acceptées lors de l'acceptation des fonds", a déclaré Change Healthcare dans un communiqué envoyé par courriel jeudi, ajoutant qu'il restait ouvert à des "arrangements de remboursement raisonnables."

Dans la lettre, datée de mercredi, les sénateurs démocrates ont demandé des données indiquant le nombre total de prêts accordés, les critères utilisés pour accorder les prêts, des copies des plans de remboursement, entre autres.

La société devrait répondre à ces questions au plus tard le 12 septembre.