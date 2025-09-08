Les sénateurs Warren et Sanders exhortent les grandes banques à privilégier les prêts plutôt que les dividendes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le refus des banques de commenter au paragraphe 3) par Nupur Anand et Saeed Azhar

Les sénateurs américains Elizabeth Warren et Bernie Sanders ont reproché aux six principaux établissements de crédit du pays d'utiliser des réglementations plus souples pour enrichir leurs actionnaires au lieu de stimuler les prêts aux entreprises et aux ménages.

Les banques enrichissent leurs actionnaires et augmentent la rémunération de leurs dirigeants au détriment de la stabilité financière et de la croissance économique, selon les lettres conjointes envoyées par les sénateurs aux directeurs généraux des plus grandes banques américaines lundi et consultées par Reuters.

JPMorgan Chase JPM.N , Citigroup C.N , Wells Fargo

WFC.N , Morgan Stanley MS.N , Bank of America BAC.N et Goldman Sachs GS.N se sont refusés à tout commentaire.

Les banques américaines ont annoncé en juillet leur intention d'augmenter leurs dividendes du troisième trimestre après avoir passé avec succès le bilan de santé annuel de la Réserve fédérale, qui a montré que les prêteurs disposaient d'un capital suffisant pour faire face à des scénarios tels qu'une grave récession économique.

JPMorgan, la plus grande banque américaine, a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 50 milliards de dollars et a augmenté son dividende trimestriel à 1,50 dollar par action, après avoir passé avec succès le test de résistance annuel de la Fed.

"Ces actions contredisent directement la rhétorique que vos lobbyistes et associations commerciales déploient à Washington pour convaincre les décideurs politiques de la déréglementation de Wall Street", ont déclaré les sénateurs dans une lettre adressée au directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon. "Le comportement des grandes banques en 2025 suggère, à l'instar d'une longue série de preuves empiriques historiques, que cette rhétorique est dangereusement trompeuse"

La Fed a également annoncé qu'elle avait finalisé de nouvelles exigences en matière de capital pour les plus grandes banques du pays à la suite des tests de résistance ("stress tests") de juin.

Après le sauvetage des banques lors de la crise financière mondiale de 2008, les décideurs politiques ont augmenté les exigences en matière de fonds propres et mis en place des tests de résistance ("stress tests") pour s'assurer que les grandes banques étaient résilientes et pouvaient servir de source de force économique.

Sous la seconde administration du président républicain Donald Trump , Wall Street fait de nouveau pression pour vider ces règles de leur substance, écrivent Warren, une critique éminente des banques, et Sanders dans les lettres. Si les banques parviennent à édulcorer les réglementations, cela pourrait mettre en péril l'économie, écrivent-ils. Elizabeth Warren est une démocrate du Massachusetts et Bernie Sanders est un indépendant du Vermont qui s'associe aux démocrates.

Les sénateurs ont demandé aux dirigeants des banques de répondre à une série de questions avant le 22 septembre.