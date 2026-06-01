Les sénateurs Warren et Kim fustigent Trump pour avoir autorisé l'exportation de puces d'IA vers les filiales étrangères d'entreprises chinoises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le sénateur Andy Kim, dont le nom figure désormais dans la déclaration du premier paragraphe) par Alexandra Alper

Les sénateurs démocrates Elizabeth Warren et Andy Kim ont vivement critiqué lundi l'administration Trump pour avoir potentiellement autorisé l'exportation de puces américaines de pointe pour l'intelligence artificielle vers les filiales étrangères d'entreprises chinoises, et ont appelé le secrétaire au Commerce Howard Lutnick à témoigner devant le Congrès sur cette question, selon un communiqué. Dans un geste inattendu, le département du Commerce, qui supervise les exportations américaines, a publié dimanche des directives visant à combler une faille potentielle qui aurait pu conduire des entreprises à exporter les puces les plus avancées au monde – comme les processeurs Blackwell les plus sophistiqués de Nvidia< NVDA.O >– vers des filiales de sociétés chinoises situées hors de Chine.

« Dimanche après-midi, l’administration Trump a révélé que son incapacité à mettre à jour la réglementation en matière de contrôle des exportations au cours des dix-huit derniers mois a pu, par inadvertance, permettre aux puces d’IA les plus avancées des États-Unis d’être acheminées vers des entreprises dont le siège social se trouve en Chine, ce qui pourrait renforcer les capacités militaires de ce pays », a déclaré Warren, qui est également membre de haut rang de la commission bancaire du Sénat.

« Le secrétaire Howard Lutnick devrait témoigner devant la commission bancaire du Sénat sur la manière dont sa gestion imprudente du Bureau de l’industrie et de la sécurité du département du Commerce met en péril notre sécurité nationale. »

Le département du Commerce n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.