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Les sénateurs démocrates qualifient le réexamen anticipé des licences de leurs stations ABC de Disney d'« abus de pouvoir »
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 20:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe de dix sénateurs démocrates a exigé jeudi que le président de la Commission fédérale des communications (FCC), Brendan Carr, réponde à leurs questions concernant sa décision d’imposer à Disney DIS.N un réexamen anticipé des licences de ses huit stations ABC.

Les sénateurs — parmi lesquels Ed Markey, Chuck Schumer et Maria Cantwell — ont qualifié cette mesure de “dernière et plus extrême initiative en date visant à utiliser le pouvoir de la FCC en matière d’octroi de licences comme un bâton pour frapper les diffuseurs dont les choix éditoriaux déplaisent au président”. La décision de Carr est intervenue juste un jour après que le président Donald Trump eut publiquement exigé le licenciement de Jimmy Kimmel, animateur d’une émission de fin de soirée sur ABC.

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