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Les sénateurs démocrates qualifient d'« abus de pouvoir » la révision anticipée des licences des stations Disney aux États-Unis
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 23:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Aucun commentaire immédiat de la FCC ou de Disney; plus d'informations tirées de la lettre et du contexte aux paragraphes 3 à 11) par David Shepardson

Un groupe de dix sénateurs démocrates américains a exigé jeudi que le président de la Commission fédérale des communications (FCC), Brendan Carr, explique pourquoi il avait ordonné un réexamen anticipé des licences des huit stations ABC de Walt Disney DIS.N . Les sénateurs — dont Ed Markey, Chuck Schumer et Maria Cantwell — ont qualifié cette mesure de « dernière et plus extrême étape dans votre utilisation du pouvoir de la FCC en matière d'octroi de licences comme arme contre les diffuseurs dont les choix éditoriaux déplaisent au président ». La décision de Carr est intervenue juste un jour après que le président Donald Trump eut publiquement exigé le licenciement de Jimmy Kimmel, animateur d'une émission de fin de soirée sur ABC, pour une blague qu'il avait faite.

Disney a jusqu'au 28 mai pour répondre. La FCC n'a pas révoqué de licence de diffusion depuis plus de quarante ans.

Carr, qui avait auparavant nié que la Maison Blanche lui ait fait pression pour qu’il prenne cette mesure, et Disney n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Les sénateurs souhaitent savoir si Carr ou son équipe ont eu des contacts avec des membres de la Maison Blanche dans les jours qui ont précédé la décision concernant Disney.

« Vous avez de fait transformé l’autorité de la FCC sur les ondes publiques en un instrument de représailles présidentielles contre la liberté d’expression constitutionnellement protégée

», ont déclaré les sénateurs dans une lettre adressée à Carr.

Les licences de diffusion de Disney ne devaient pas être réexaminées avant octobre 2028. Après qu’une blague de Kimmel a suscité des appels de la Maison Blanche demandant à ABC de licencier l’humoriste, la FCC a ordonné mardi un réexamen anticipé des licences.

Kimmel a parodié le rôle de longue date de l’humoriste lors du dîner annuel de l’Association des correspondants de la Maison Blanche dans son émission sur ABC, plaisantant sur le fait que la première dame Melania Trump avait « l’éclat d’une veuve en attente ».

Cette blague a été faite quelques jours avant le dîner de gala célébrant la liberté de la presse et la liberté d'expression, à Washington, qui ne devait pas accueillir de comédien cette année. Le président et la première dame ont été évacués en urgence du dîner après que des coups de feu ont été tirés à l'extérieur de la salle où se tenait le dîner, ce qui a été qualifié de tentative d'assassinat.

Disney a déclaré la semaine dernière qu’il avait « une longue tradition de respect total des règles de la FCC » et a ajouté qu’il était « prêt à le démontrer par les voies légales appropriées ».

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