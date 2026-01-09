Les sénateurs démocrates demandent à Apple et Google de retirer X et Grok des magasins d'applications en raison d'images à caractère sexuel - NBC News

Trois sénateurs démocrates américains demandent à Apple AAPL.O et à Google d'Alphabet

GOOGL.O de retirer X et Grok de leurs boutiques d'applications respectives en raison de la diffusion d'images sexuelles non consensuelles de femmes et de mineurs sur ces plateformes, a rapporté NBC News vendredi.