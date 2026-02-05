Les sénateurs demandent aux États-Unis de révéler si l'administrateur de la FAA a vendu sa participation dans une compagnie aérienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trois sénateurs démocrates américains ont demandé jeudi au ministère des transports si l'administrateur de la FAA a vendu ses parts dans Republic Airways et s'il serait contraint de renoncer à ses gains pour ne pas avoir vendu sa participation avant la date de cession requise.

En décembre, l'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré qu'il n'avait pas cédé ses parts dans Republic Airways, mais qu'il continuerait à se récuser sur les questions susceptibles d'avoir un impact sur les finances de la compagnie aérienne, alors qu'il s'efforce de vendre ses actions. La sénatrice Maria Cantwell a déclaré que M. Bedford, qui était auparavant directeur général de Republic, n'avait pas respecté son accord déontologique, car il n'avait pas achevé la vente de ses actions, bien qu'il ait précédemment accepté de s'en défaire avant le 7 octobre.

Mme Cantwell, rejointe par les sénateurs Tammy Duckworth et Ed Markey dans une lettre consultée par Reuters, a demandé au ministère des transports "d'engager des actions disciplinaires ou correctives appropriées pour remédier au non-respect des règles par M. Bedford....". Un manque de responsabilité dans ce cas enverrait le message que les hauts fonctionnaires du DOT peuvent ignorer leurs engagements éthiques sans conséquence"