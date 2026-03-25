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Les sénateurs américains parviennent à un accord sur le plafonnement des coûts de l'insuline à 35 dollars par mois, selon Semafor
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 11:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe bipartisan de sénateurs américains est parvenu à un accord sur le plafonnement du prix d'un mois d'insuline à 35 dollars, a rapporté Semafor mercredi, citant une interview de la sénatrice démocrate du New Hampshire Jeanne Shaheen.

Mme Shaheen fait pression pour faire passer une législation visant à réduire le coût de l'insuline avant de se retirer du Congrès, en collaboration avec les sénateurs Susan Collins, Raphael Warnock et John Kennedy, selon le rapport de Semafor.

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