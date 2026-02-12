Les sénateurs américains critiquent la FAA pour ses défaillances avant la collision mortelle d'un hélicoptère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, commentaire de la FAA, plus de détails dans les paragraphes 3-9) par David Shepardson

Les sénateurs américains ont critiqué jeudi l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) pour une litanie de défaillances avant la collision de janvier 2025 entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée qui a tué 67 personnes près de l'aéroport national Reagan Washington. La sénatrice Maria Cantwell, principale démocrate de la commission du commerce, a déclaré lors d'une audition que les conclusions du National Transportation Safety Board (NTSB) sur l'accident montraient "les échecs de la FAA et ce qu'elle doit faire pour changer sa culture."

Le NTSB a déterminé que la collision avait été causée par la décision de la FAA d'autoriser les hélicoptères à circuler à proximité de l'aéroport sans prévoir de mesures de protection pour les séparer des avions, ainsi que par son incapacité à examiner les données et à donner suite aux recommandations visant à éloigner le trafic d'hélicoptères de l'aéroport.

La sénatrice Tammy Duckworth, principale démocrate de la sous-commission de l'aviation, a fait remarquer que les contrôleurs avaient demandé à réduire le taux d'arrivée à Reagan, qui dispose de la piste la plus fréquentée du pays.

"La direction de la FAA n'a pas réagi aux alertes lancées par des contrôleurs en sous-effectif et surchargés de travail", a déclaré Mme Duckworth. "L'échec de la FAA face aux signaux d'alarme retentissants qui annonçaient que l'un des accidents évités de justesse à DCA allait devenir une tragédie mortelle est malheureusement emblématique d'une crise chronique qui affecte la FAA depuis des années, sous de multiples administrations."

La collision a été la catastrophe aérienne américaine la plus meurtrière depuis plus de vingt ans.

La FAA a déclaré qu'elle appréciait l'expertise et la contribution du NTSB et qu'elle examinerait attentivement les recommandations. L'agence a déclaré qu'après l'incident, elle avait "immédiatement agi pour améliorer la sécurité et pris des mesures décisives pour corriger les défaillances passées."

Le NTSB a constaté des problèmes dans la manière dont la FAA gère le trafic à Reagan, affirmant que l'agence avait rejeté le conseil d'ajouter des points chauds à la carte des itinéraires des hélicoptères. Selon Mme Homendy, la FAA n'a pas non plus révisé les itinéraires des hélicoptères tous les ans, comme cela est exigé, et les itinéraires n'ont pas été conçus pour garantir une séparation adéquate.

Mme Homendy a indiqué que la route d'hélicoptère 4 près de DCA, qui a été fermée après la collision, était en place depuis 1986. "Pas un seul examen annuel n'a été effectué, pas un seul", a-t-elle déclaré.