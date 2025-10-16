Les sénateurs américains annoncent un accord sur la législation relative à la sécurité aérienne

L'accord exigerait des examens de sécurité dans les grands aéroports

Il comblerait une lacune dans la technologie de suivi essentielle

La commission sénatoriale doit voter mardi sur la législation bipartisane

(L'accord a été annoncé, plus de détails ont été ajoutés) par David Shepardson

Deux sénateurs américains ont annoncé jeudi un accord sur la législation relative à la sécurité aérienne après une collision fatale en janvier, impliquant un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée, et qui a fait 67 morts, ce qui a suscité des appels à la réforme.

Le président de la commission du commerce du Sénat, le républicain Ted Cruz, et la principale démocrate de la commission, Maria Cantwell, ont dévoilé un accord bipartisan sur une législation exigeant que les exploitants d'aéronefs équipent leurs flottes d'une technologie avancée de suivi des aéronefs connue sous le nom d'ADS-B d'ici la fin de 2031 et d'autres réformes importantes en matière de sécurité , y compris le renforcement de la surveillance du trafic mixte de jets et d'hélicoptères et des itinéraires de vol près des aéroports de services commerciaux.

L'accord, dont Reuters s'est fait l'écho, ouvre la voie à un vote bipartisan de la commissionmardi. On ne sait pas encore quand la Chambre des représentants des États-Unis examinera le projet de loi appelé "ROTOR Act".

Ted Cruz a cité les familles des victimes de la collision du 29 janvier, qui ont salué l'accord.

"Nous leur devons, ainsi qu'à tous les Américains qui voyagent, de veiller à ce qu'un autre accident ne se reproduise jamais", a déclaré Ted Cruz, qualifiant les dispositions de "mesures de sécurité de bon sens qui auraient dû être prises depuis longtemps"

Le projet de loi exigerait l'utilisation de l'ADS-B par les hélicoptères militaires à proximité d'avions civils et l'utilisation de l'ADS-B pour tous les avions civils. L'hélicoptère impliqué dans l'accident n'utilisait pas l'ADS-B au moment de la collision survenue en janvier près de l'aéroport national Reagan Washington.

L'ADS-B (automatic dependent surveillance-broadcast) est une technologie de surveillance avancée qui transmet la position d'un aéronef.

Maria Cantwell a déclaré que le texte garantissait que les exigences de l'ADS-B "soient réellement mises en œuvre après 17 ans de retard, sans échappatoire de la part de la FAA"

Elle a ajouté que le projet de loi, une fois adopté, élimine les exemptions d'utilisation de l'ADS-B par les hélicoptères militaires pour les vols d'entraînement, les vols de compétence et les vols de fonctionnaires fédéraux n'ayant pas le rang de ministre.

Les législateurs des deux partis et le secrétaire aux transports Sean Duffy se sont demandé pourquoi l'administration fédérale de l'aviation n'avait pas agi pendant des années pour remédier aux accidents évités de justesse impliquant des hélicoptères militaires près de Reagan.

Le projet de loi exigerait des examens complets de la sécurité aéroportuaire à l' échelle nationale à Reagan et dans d'autres grands aéroports afin d'évaluer les risques liés aux avions militaires, aux hélicoptères, aux drones et aux taxis aériens volants pour les vols commerciaux.

Le projet de loi exige également que le bureau de l'inspecteur général de l'armée lance un audit de coordination de la sécurité après avoir refusé de le faire et exige des mémorandums contraignants entre la FAA et tous les services militaires pour partager les informations relatives à la sécurité aérienne provenant des systèmes de signalement des accidents militaires.

En avril, la FAA a déclaré qu'elle exigerait l'utilisation de l'ADS-B près de Reagan National par les hélicoptères du gouvernement et, en mai, elle a interdit à l'armée de voler en hélicoptère autour du Pentagone après avoir frôlé la catastrophe.