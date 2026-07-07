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Les semiconducteurs souffrent dans le sillage de Samsung
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 10:18

Les valeurs des semiconducteurs européens chutent mardi dans le sillage de Samsung Electronics

005930.KS , les inquiétudes liées à l'IA venant éclipser les spectaculaires prévisions du géant sud-coréen au deuxième trimestre.

Alors que le premier fabricant mondial de puces mémoire en termes de chiffre d'affaires a déclaré mardi prévoir une hausse spectaculaire de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, Samsung Electronics n'est toutefois pas parvenu à rassurer les investisseurs, qui redoutent un ralentissement de l'essor lié à l'intelligence artificielle (IA).

Les bons résultats de Samsung avaient été largement anticipés par le marché après une forte hausse du cours de l'action, tandis que les investisseurs restent préoccupés par le ralentissement des dépenses en infrastructures d'IA des grandes entreprises technologiques américaines, estime Albert Young, de Petra Capital Management

Le titre Samsung Electronics a chuté de 6,92% mardi à la Bourse de Séoul.

Dans son sillage, les valeurs européennes du secteur des semiconducteurs triment également.

À la Bourse de Paris, vers 08h05 GMT, STMicroelectronics

STMPA.PA recule de 5,1%, tandis que Soitec SOIT.PA chute de 13%, se retrouvant en position de lanterne rouge du SBF 120

.SBF120 qui avance de 0,56%.

Ailleurs en Europe, ASML ASML.AS , ASM International

ASMI.AS et BE Semiconductor Industries BESI.AS perdent près de 4,5%.

Le compartiment technologique .SX8P est en passe d'enregistrer de loin la pire performance sectorielle de la séance, perdant près de 2,2%.

(Rédigé par Coralie Lamarque avec Nathan Vifflin, édité par Benoit Van Overstraeten)

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