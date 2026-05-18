Les semi-conducteurs refroidissent Wall Street avant les résultats de Nvidia

Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé lundi, pénalisés par une seconde baisse des semi-conducteurs et des mastodontes technologiques, malgré une meilleure résistance du reste de la cote. Le S&P 500 a reculé de 0,07% à 7 403,1 points, le Nasdaq 100 a cédé 0,45% à 28 994,4 points, tandis que le Dow Jones a gagné 0,32% à 49 686,1 points.

L'optimisme initial autour d'un possible compromis entre Washington et Téhéran s'est rapidement dissipé, alors que les deux camps semblent encore éloignés d'un accord. Le pétrole, d'abord orienté en baisse sur des informations évoquant un plan de paix amendé, est reparti à la hausse après qu'Axios a rapporté que les Etats-Unis n'étaient pas satisfaits de la dernière proposition iranienne. Des responsables américains ont aussi démenti l'hypothèse d'un allègement des sanctions sur le pétrole iranien dans le cadre des discussions. Le brut a ainsi repris environ 1,7%, autour de 103 dollars le baril, soutenant le secteur de l'énergie.

Cette tension sur le pétrole n'a toutefois pas empêché une certaine résistance du marché au-delà des grandes capitalisations. Six des onze secteurs du S&P 500 ont terminé en hausse, avec une bonne tenue de l'énergie, des services de communication, des financières et de l'immobilier. Le S&P 500 équipondéré a même progressé d'environ 0,5%, alors que l'indice pondéré par la capitalisation restait dans le rouge, signe d'une rotation en dehors des mastodontes vers le reste du marché.

La pression est surtout venue du compartiment technologique, avec un indice SOX des semi-conducteurs en repli d'environ 3%, prolongeant la correction de vendredi, déjà proche de 4%. Seagate Technology (-7%) a chuté après des propos de son directeur général indiquant que la construction de nouvelles usines prendrait trop de temps pour répondre rapidement à la forte demande en mémoire. Sandisk (-5%) et Micron (-6%) ont également reculé.

La faiblesse s'est étendue à plusieurs valeurs récemment associées à l'intelligence artificielle. Lumentum (-9%) a figuré parmi les plus fortes baisses du S&P 500, tandis que Vertiv (-8%) a pesé sur l'industrie. Tesla (-3%) et Oracle (-3%) ont perdu du terrain, et Nvidia (-1%) a reculé avant ses résultats. La nette sous-performance du S&P 500 High Beta, en repli de 1,7%, a confirmé une réduction de l'exposition aux dossiers qui ont récemment le plus sur-performé.

Quelques valeurs ont toutefois résisté en dehors du coeur de la tech. Alphabet ( 0%) a temporairement inscrit un nouveau sommet historique tandis que ServiceNow ( 4%) a bondi après une reprise de couverture à l'achat par Bank of America, entraînant dans son sillage Salesforce ( 3%).

Du côté des utilities, NextEra Energy (-5%) a reculé après l'annonce d'une fusion entièrement en actions avec Dominion Energy ( 9%), qui a fortement progressé. L'opération doit créer le plus grand groupe mondial de services aux collectivités réglementé, mais le marché a surtout sanctionné l'impact potentiel dilutif pour l'acquéreur.

L'attention se tourne désormais vers les résultats de Nvidia attendus mercredi soir, qui serviront de test majeur pour l'ensemble de la chaîne IA. En parallèle, les investisseurs resteront attentifs à l'évolution des négociations entre Washington et Téhéran alors que le trafic dans le détroit d'Ormuz reste bloqué.