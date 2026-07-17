Les semi-conducteurs mettent les Bourses européennes sous pression

Le sentiment est maussade sur les places boursières européennes : si Londres parvient à grappiller 0,26%, Paris et Francfort cèdent respectivement 0,80% (à 8 310 points) et 0,53%. Outre les incertitudes liées au Moyen-Orient et aux prix du pétrole, les marchés doivent composer avec une correction marquée du secteur des semi-conducteurs, qui pèse sur l'ensemble de la cote.

Ce matin, l'indice parisien est notamment plombé par STMicro, qui recule de près de 7% dans un mouvement de repli généralisé du secteur des semi-conducteurs. AMD, Micron, ASML, Infineon, BESI, GlobalFoundries, ASMi, Soitec, Intel... tous ces titres ont perdu ou sont en train de céder entre 5 et 6%.

Le coup d'envoi de ce mouvement semble avoir été donné hier par TSMC après que le géant des puces a présenté des dépenses d'investissement supérieures à ses prévisions, ravivant les craintes d'une hausse des investissements plus rapide que celle de la demande et d'une pression accrue sur les marges du secteur.

Outre-Atlantique, l'indice Philadelphia Semiconductor a chuté de 4,29% pour toucher un plus bas de huit semaines, affichant désormais une baisse de 18,91% par rapport à son sommet atteint il y a moins d'un mois. La faiblesse s'étend désormais à l'ensemble des grandes valeurs technologiques, avec -4% pour Alphabet, -2,5% pour Meta, -2,4% pour Nvidia ou encore -2% pour Amazon.

A l'est, rien de nouveau

Et les marchés n'ont guère de raisons de se rassurer du côté du Moyen-Orient, où l'armée américaine a largement communiqué sur l'interception, la déviation ou l'arraisonnement de plusieurs navires commerciaux qui tentaient de forcer le blocus. "Le détroit d'Ormuz et les eaux environnantes restent libres de navigation, à l'exception des navires qui tentent de violer le blocus américain", continue d'assurer sur X le Centre de commandement des Etats-Unis.

Les sites de suivi du trafic maritime témoignent d'une autre réalité : seulement 10 navires auraient franchi le détroit (entrées et sorties confondues) au cours des 24 dernières heures.

De son côté, l'Iran a mis en garde contre les conséquences humanitaires et les atteintes aux droits humains résultant de la poursuite des attaques américaines.

Dans ce contexte, le Brent s'établit autour de 84,4 USD le baril (-0,5%), tandis que le WTI s'échange à 79,1 USD ( 0,25%).

Par rapport aux précédents pics de prix atteints par le pétrole au cours du conflit (le Brent avait notamment dépassé les 115 USD le baril le 4 mai), les cours de l'or noir restent plutôt modérés. Cette relative accalmie s'explique notamment par la capacité des producteurs à réorganiser leurs flux logistiques. UBS fait d'ailleurs remarquer que les terminaux situés hors du détroit d'Ormuz, notamment Yanbu en Arabie saoudite, ont enregistré un net rebond des chargements, signe d'un report partiel des exportations vers des itinéraires alternatifs.

Les valeurs en mouvement

Sur les marchés, SAAB gagne 3,6% après avoir publié un bénéfice net, un chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation au-dessus du consensus.

De son côté, Adecco progresse de 4,8% après que BNP Paribas a relevé sa recommandation de "performance de marché" à "surperformance", assortissant ce mouvement d'un objectif de cours rehaussé de 19 CHF à 24 CHF, soit une révision à la hausse de près de 26%.

Parmi les baisses, Burberry abandonne 6,5% après avoir publié un chiffre d'affaires du premier trimestre conforme aux attentes, ce qui ne suffit pas à susciter un regain d'intérêt des investisseurs.

Enfin, Volvo Cars recule de 7,8% après des résultats du deuxième trimestre en demi-teinte : si le groupe renoue avec les bénéfices, ceux-ci ressortent en recul et le chiffre d'affaires se contracte, une combinaison qui pèse sur la confiance des investisseurs.

Des indicateurs à surveiller

Sur le front des statistiques, les marchés prendront connaissance, à 14h30, de plusieurs statistiques aux Etats-Unis, comme les chiffres des mises en chantier et des permis de construire, les prix à l'importation et à l'exportation, mais aussi la production industrielle (15h15) et l'indice Michigan de confiance des consommateurs (16h), autant d'indicateurs qui permettront d'affiner l'évaluation de la dynamique de l'économie américaine.