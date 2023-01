Les semaines se suivent sans se ressembler sur les marches financiers

L'hebdo des marchés d'Amundi

Indice PMI en zone euro, indice ISM manufacturier aux Etats-Unis, légère baisse des marchés d'actions … ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Au cours des dernières séances de 2022, les rendements obligataires ont augmenté sous l'effet des messages des banques centrales répétant que la lutte contre l'inflation était encore loin d'être gagnée et qu'il fallait s'attendre à davantage de hausses des taux. Ainsi, par exemple, le 24 décembre, Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), a souligné que cette dernière devrait résister à la pression des marchés et peut-être relever ses taux directeurs au-delà de 3% (contre 2% actuellement, pour le taux de rémunération des dépôts) si l'évolution des perspectives d'inflation le rendait nécessaire. De fait, en Allemagne comme en France, les rendements à 10 ans des obligations souveraines ont terminé 2022 au plus haut de l'année (au-dessus de 2,5% pour le Bund allemand, de 3,0% pour l'OAT française). Le taux à 10 ans américain a également regagné un peu de terrain (clôturant l'année aux alentours de 3,8%). Dans le même temps, les actions ont poursuivi leur mouvement de consolidation du mois de décembre, alors qu'octobre et novembre avaient été marqués par un rebond.

Au cours des premières séances de 2023, la tendance s'est cependant inversée : les actions ont très bien démarré l'année (en particulier en Europe) tandis que les rendements obligataires ont baissé. L'une des causes principales de ce retournement a été la publication de chiffres d'inflation en baisse et nettement en-dessous des attentes dans les principaux pays européens (y compris en France, où l'inflation était attendue en hausse). L'indice ISM manufacturier américain, en net recul, a également joué, de même que la décélération du salaire horaire moyen aux Etats-Unis. Au cours des prochaines semaines, nul doute que les marchés vont continuer de tester la détermination des banques centrales à maintenir le cap du resserrement monétaire, dans un contexte où l'inflation demeurera, certes, très élevée mais avec une tendance au reflux (déjà affirmée aux Etats-Unis, encore bien récente et restant à confirmer en Europe) et où de nouveaux signes de dégradation (même modérés) de la conjoncture économique pourraient apparaître.

