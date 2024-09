"Les secteurs cycliques ont légèrement surperformé le marché" (Candriam)

Geoffroy Goenen conclut : "Grâce à la croissance de la technologie, des matériaux, des soins de santé, de l'industrie et des services de communication, les bénéfices prévisionnels sur douze mois devraient augmenter d'environ 8 %. En revanche, l'énergie et les services aux collectivités restent les seuls secteurs dont les bénéfices devraient reculer dans les mois à venir".

Il ajoute que, au sein des secteurs défensifs, les services aux collectivités ont enregistré les meilleurs résultats, suivis par la consommation courante et la santé, tous deux sur une tendance solide, tandis que l'énergie est restée à la traîne avec une performance négative.

"Les secteurs cycliques ont légèrement surperformé le marché, avec des progressions dans tous les secteurs. Les services financiers se sont particulièrement distingués, suivis par l'industrie, les matériaux et la consommation discrétionnaire", liste-t-il.

(AOF) - "Les actions européennes ont terminé le mois d’août en légère hausse dans un contexte volatil. Le PMI (indice des directeurs d'achat) composite a dépassé les attentes, mais la toile de fond économique globale est restée fragile et les bénéfices des entreprises cycliques ont déçu", introduit Geoffroy Goenen, responsable European Equity chez Candriam.

