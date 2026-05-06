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Les secteurs bancaire, minier, automobile et du voyage ont été stimulés par l'actualité au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 11:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

* Le STOXX prolonge ses gains grâce à l'actualité au Moyen-Orient

* Le pétrole continue de baisser

* Les valeurs minières, bancaires et du voyage se portent bien

* Novo Nordisk gagne 7,2 % après la publication de ses résultats

* Les contrats à terme sur les actions américaines progressent de 2,5 %

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6 mai - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

LES BANQUES, LES MINES, L'AUTOMOBILE ET LE TOURISME SOUTENUS PAR L'ACTUALITÉ AU MOYEN-ORIENT Les actions des banques, des sociétés minières, de l'automobile et du voyage européennes ont été stimulées ce matin, tandis que les valeurs énergétiques ont chuté, après qu'un article d'Axios a indiqué que les États-Unis et l'Iran étaient sur le point de conclure un accord d'une page pour mettre fin à la guerre.

Le STOXX 600 .STOXX avait déjà bien démarré mercredi, porté par l'optimisme suscité par les développements au Moyen-Orient: il a ouvert en hausse de 1,5 %, et ses gains ont grimpé à plus de 2 % après la publication de ces informations.

Parmi les plus grands gagnants figurent le panier des ressources de base .SXPP , en hausse de 4,7 % et à son plus haut niveau depuis 10 semaines. Les valeurs automobiles .SXAP progressent de 4,6 % et les titres du secteur du voyage .SXTP de 4,3 %, tandis que les valeurs de l'aérospatiale et de la défense .SXPARO gagnent 4,1 % et les banques 3,8 %.

Le panier des valeurs énergétiques recule de 2,6 % – la plus mauvaise performance du jour – même s’il affiche toujours une hausse de 33,8 % sur l’année. .SXEP

(Lucy Raitano)

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