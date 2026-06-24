Les Saoudiens sollicitent l'approbation de l'UE concernant les subventions pour l'accord de 55 milliards de dollars sur EA ; décision d'ici le 30 juillet

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Un groupe d'investisseurs, dont le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, a demandé l'approbation de l'UE concernant les subventions pour son acquisition du développeur de jeux vidéo Electronic Arts EA.O pour un montant de 55 milliards de dollars, comme l'a révélé mercredi un document déposé auprès de la Commission européenne.

Cette opération fait également l’objet d’un examen distinct au titre des règles de l’Union en matière de fusions .

La Commission, qui évaluera l’opération au regard de son règlement sur les subventions étrangères visant à empêcher l’octroi de subventions déloyales provenant de pays tiers à des entreprises cherchant à acquérir des concurrents au sein de l’Union européenne (27 pays) ou à participer à des appels d’offres publics, a fixé au 30 juillet la date limite pour rendre sa décision.

L’autorité de concurrence de l’UE peut autoriser l’opération sans condition à l’issue de son examen préliminaire, ou ouvrir une enquête approfondie si elle nourrit de sérieuses inquiétudes.