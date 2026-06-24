 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Saoudiens sollicitent l'approbation de l'UE concernant les subventions pour l'accord de 55 milliards de dollars sur EA ; décision d'ici le 30 juillet
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 15:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe d'investisseurs, dont le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, a demandé l'approbation de l'UE concernant les subventions pour son acquisition du développeur de jeux vidéo Electronic Arts EA.O pour un montant de 55 milliards de dollars, comme l'a révélé mercredi un document déposé auprès de la Commission européenne.

Cette opération fait également l’objet d’un examen distinct au titre des règles de l’Union en matière de fusions .

La Commission, qui évaluera l’opération au regard de son règlement sur les subventions étrangères visant à empêcher l’octroi de subventions déloyales provenant de pays tiers à des entreprises cherchant à acquérir des concurrents au sein de l’Union européenne (27 pays) ou à participer à des appels d’offres publics, a fixé au 30 juillet la date limite pour rendre sa décision.

L’autorité de concurrence de l’UE peut autoriser l’opération sans condition à l’issue de son examen préliminaire, ou ouvrir une enquête approfondie si elle nourrit de sérieuses inquiétudes.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ELECTRONIC ARTS
204,6300 USD NASDAQ +0,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PEDRO PARDO )
    Bytedance lance un abonnement payant à son chatbot IA, le plus populaire de Chine
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.06.2026 15:53 

    ByteDance, le géant chinois de la technologie et créateur de TikTok, a lancé mercredi une formule d' abonnement payant à son chatbot IA Doubao, le plus populaire du pays. Depuis son lancement en 2023, Doubao enregistre désormais plus de 300 millions d'utilisateurs ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre sans grand mouvement dans l'attente des résultats de Micron
    information fournie par AFP 24.06.2026 15:42 

    La Bourse de New York a ouvert sans entrain mercredi, l'attentisme étant de mise avant la publication après la clôture des résultats du fabricant de puces mémoire Micron, baromètre du secteur des semi-conducteurs au lendemain d'une chute brutale. Dans les premiers ... Lire la suite

  • Marco Rubio lors de son arrivée à Abou Dhabi, le 23 juin 2026. ( POOL / Eric Lee )
    Le protocole d'accord, une "déclaration de défaite de l'Amérique" selon l'Iran
    information fournie par AFP 24.06.2026 15:28 

    Pour l'Iran, le protocole d'accord avec les Etats-Unis n'est rien de moins qu'une "déclaration de défaite de l'Amérique", s'est vanté son négociateur en chef, en pleine tournée du secrétaire d'Etat américain dans la région destinée justement à rassurer ses alliés ... Lire la suite

  • L’Europe va-t-elle subir ou agir ?
    L’Europe va-t-elle subir ou agir ?
    information fournie par Boursorama 24.06.2026 15:00 

    Alors que les entreprises de l'économie verte retrouvent de la croissance, remplissent leurs carnets de commandes et surperforment certains grands indices boursiers, l'Europe doit choisir entre deux trajectoires : subir ses dépendances énergétiques, minières et ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
30 +8,62%
CAC 40
8 386,77 +0,55%
Pétrole Brent
73,43 -4,64%
SOITEC
110,05 -8,60%
STELLANTIS
5,268 -0,09%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank