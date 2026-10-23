Les salariés de Volkswagen menacent de faire grève si l'entreprise ne rétablit pas les accords salariaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute du contexte et les commentaires d'un dirigeant syndical)

* Menace de grèves si Volkswagen maintient la résiliation de l'accord salarial

* Les horaires de travail et les indemnités de congés payés allemands font l'objet d'une renégociation

* Le comité d'entreprise affirme que le conseil d'administration prévoit un gel des salaires pour 660 000 salariés

par Christoph Steitz

Les salariés de Volkswagen

VOWG_p.DE ont menacé vendredi de se mettre en grève à partir de janvier si le premier constructeur automobile européen ne revenait pas, d’ici la fin de la semaine prochaine, sur sa récente décision de résilier les accords salariaux.

Le conflit autour des mesures d'austérité prévues a atteint son paroxysme le mois dernier lorsque Volkswagen a résilié la quasi-totalité des accords salariaux conclus avec ses salariés allemands, remettant ainsi sur la table de la renégociation des normes du travail établies de longue date, notamment en matière de temps de travail et d'indemnités de congés payés.

Volkswagen prévoit de supprimer 100 000 emplois et pourrait fermer jusqu’à quatre usines en Allemagne dans le cadre de ce qui serait sa plus grande restructuration de tous les temps , alors qu’elle est confrontée à une concurrence chinoise féroce, à des milliards de droits de douane et à une transition coûteuse vers les véhicules électriques.

« Nous donnons à l’entreprise jusqu’à la fin du mois d’octobre pour retirer cet avis de résiliation », a déclaré Thorsten Groeger, négociateur en chef d’IG Metall, à Hanovre, où les syndicats et la direction se réunissent pour un nouveau cycle de négociations.

«Sinon, un processus de grande ampleur sera enclenché qui, je tiens à le préciser, ouvrira la voie à des actions collectives chez Volkswagen», a-t-il ajouté.

Les actions collectives englobent généralement des grèves, qui sont exclues avant le 1er janvier en vertu d’une trêve en vigueur. La direction de Volkswagen « devrait noter clairement cette date dans ses agendas », a déclaré Thorsten Groeger.

Le syndicat accuse le constructeur automobile allemand de se soustraire aux engagements pris dans le cadre d’un accord historique conclu fin 2024, tandis que Volkswagen affirme explorer toutes les options possibles pour réduire les coûts et préserver sa compétitivité.

Le comité d’entreprise de Volkswagen a déclaré lundi que le directoire de l’entreprise prévoit de geler les salaires de 660 000 salariés à travers le monde jusqu’en 2030.

« Nous savons quelles conditions d’exploitation ont changé, mais nous savons aussi lesquelles étaient prévisibles, et nous attendons du directoire le mieux rémunéré de ce pays qu’il travaille avec nous pour trouver une solution », a déclaré la présidente du comité d’entreprise, Daniela Cavallo.

Volkswagen a refusé de commenter les mesures spécifiques de réduction des coûts et de restructuration qu’elle pourrait mettre en œuvre dans le cadre des négociations salariales allemandes, qui doivent débuter au plus tard début décembre, Thorsten Groeger ayant appelé à ce qu’elles commencent dès le 24 novembre.

Une option pourrait être la création d’une « société de transfert », mise en place avec le soutien de l’agence fédérale pour l’emploi afin de reconvertir les salariés et de les aider à trouver de nouveaux emplois en dehors de Volkswagen.