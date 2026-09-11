Les salariés de Micron à Taïwan vont percevoir des primes pouvant atteindre 68 mois de salaire

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(Ajoute du contexte et des détails tout au long du texte)

par Wen-Yee Lee

Micron Technology MU.O a annoncé vendredi que ses salariés en poste à Taïwan percevraient des primes équivalentes à 35 à 68 mois de salaire pour l'exercice 2026, avec une rémunération minimale en espèces de 1,7 million de dollars taïwanais (53 809,39 dollars américains), après une année qualifiée d'« extraordinaire » par le fabricant américain de puces électroniques.

Micron a déclaré que ces primes versées aux salariés, notamment aux opérateurs, aux techniciens et aux ingénieurs de quart, étaient les plus élevées jamais accordées et que plus de 60 000 salariés à travers le monde recevront des primes au titre de l’exercice 2026.

Cette annonce intervient après que les syndicats représentant environ les deux tiers des effectifs de Micron à Taïwan ont fait part d’un large soutien de leurs membres en faveur d’une grève. Les syndicats n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Ces primes comprennent une prime en espèces de 1 million de dollars taïwanais (31 652,58 dollars américains) pour les salariés taïwanais embauchés avant le 29 août 2025, au titre de l’exercice 2026, a précisé le fabricant américain de mémoires.

Pour les ingénieurs débutants, la rémunération totale s’élève en moyenne à 3,4 millions de dollars taïwanais, dont 2,9 millions de dollars taïwanais en rémunération en espèces, le reste étant constitué d’actions à leur valeur d’attribution, a précisé la société.

Chaque salarié recevra également une attribution annuelle d’actions, a précisé Micron.

AUCUN ACCORD AVEC LE SYNDICAT

Micron emploie environ 15 000 personnes à Taïwan, l’un de ses principaux pôles de production, et a déclaré avoir investi plus de 1 600 milliards de dollars taïwanais sur l’île.

Le fabricant américain de mémoires et le syndicat de Taoyuan ne sont pas parvenus à trouver un accord lors d’une réunion de médiation la semaine dernière; un deuxième cycle de médiation est prévu.

Micron cherche à éviter d’être entraîné dans une crise similaire à celle qu’a connue en mai son rival coréen Samsung Electronics 005930.KS , lorsqu’une grève prévue de 18 jours, à laquelle devaient participer jusqu’à 48 000 syndiqués, avait été annulée à la suite de négociations de dernière minute et d’un accord fructueux prévoyant la création d’une cagnotte de primes spéciales représentant 10,5 % du bénéfice d’exploitation de la division des puces, sous réserve de la réalisation d’objectifs de rentabilité.

À l'époque, la perspective d'un arrêt de production chez le plus grand fabricant mondial de puces mémoire avait suscité des inquiétudes quant à l'approvisionnement en puces et à des répercussions économiques plus larges au sein de la quatrième économie d'Asie.

Les syndicats taïwanais de Micron avaient précédemment déclaré que les accords de participation aux bénéfices chez Samsung et SK Hynix 000660.KS avaient creusé l’écart entre les salariés de Micron et leurs homologues sud-coréens.

(1 dollar = 31,5930 dollars taïwanais)