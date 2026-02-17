Les robots humanoïdes chinois sur le devant de la scène pour le spectacle du Nouvel An lunaire

Le gala annuel de la fête du printemps de la CCTV est l'émission de télévision la plus regardée en Chine

Il est souvent utilisé pour présenter les ambitions de la Chine en matière de technologie

La robotique et l'IA au cœur de la nouvelle génération d'industries manufacturières chinoises

La Chine domine les exportations mondiales de robots humanoïdes

L'émission de télévision la plus regardée en Chine, le gala annuel de la fête du printemps de la CCTV, a présenté lundi la politique industrielle de pointe du pays et les efforts de Pékin pour dominer les robots humanoïdes et l'avenir de l'industrie manufacturière.

Quatre jeunes entreprises de robots humanoïdes - Unitree Robotics, Galbot, Noetix et MagicLab - ont présenté leurs produits lors du gala, un événement télévisé et une pierre angulaire pour la Chine, comparable au Super Bowl pour les États-Unis.

Les trois premiers sketches de l'émission mettaient en scène des robots humanoïdes, dont une longue démonstration d'arts martiaux où plus d'une douzaine d'humanoïdes Unitree exécutaient des séquences de combat sophistiquées en brandissant des épées, des bâtons et des nunchakus à proximité d'enfants humains.

Les séquences de combat comprenaient une séquence techniquement ambitieuse qui imitait les mouvements vacillants et les chutes à reculons du style d'arts martiaux chinois "drunken boxing", montrant des innovations en matière de coordination multi-robots et de récupération des fautes - lorsqu'un robot peut se relever après être tombé.

Le sketch d'ouverture du programme mettait également en scène Doubao, le chatbot IA de Bytedance, tandis que quatre robots humanoïdes Noetix apparaissaient aux côtés d'acteurs humains dans un sketch comique et que les robots MagicLab exécutaient une danse synchronisée avec des interprètes humains pendant la chanson "We Are Made in China".

IPOS PRÉVUES

Le battage médiatique autour du secteur des robots humanoïdes en Chine intervient alors que des acteurs majeurs tels qu'AgiBot et Unitree se préparent à des introductions en bourse cette année, et que les startups nationales d'intelligence artificielle lancent une série de modèles d'avant-garde pendant les neuf jours de vacances lucratives du Nouvel An lunaire.

Le gala de l'année dernière a stupéfié les téléspectateurs avec 16 humanoïdes Unitree grandeur nature faisant tournoyer des mouchoirs et dansant à l'unisson avec des interprètes humains.

Le fondateur d'Unitree a rencontré le président Xi Jinping quelques semaines plus tard lors d'un symposium technologique de haut niveau - le premier du genre depuis 2018.

Xi a rencontré cinq fondateurs de startups robotiques au cours de l'année écoulée, ce qui est comparable aux quatre entrepreneurs de véhicules électriques et aux quatre entrepreneurs de semi-conducteurs qu'il a rencontrés dans le même laps de temps, donnant au secteur naissant une visibilité inhabituelle.

L'émission de la CCTV, qui a attiré 79 % des téléspectateurs en direct en Chine l'année dernière, a été utilisée pendant des décennies pour souligner les ambitions technologiques de Pékin, notamment son programme spatial, ses drones et sa robotique, a déclaré Georg Stieler, directeur général pour l'Asie et responsable de la robotique et de l'automatisation au sein de la société de conseil en technologie Stieler.

"Ce qui distingue le gala des événements comparables organisés ailleurs, c'est le caractère direct du passage de la politique industrielle au spectacle en prime time", a déclaré M. Stieler.

"Les entreprises qui apparaissent sur la scène du gala reçoivent des récompenses tangibles sous forme de commandes publiques, d'attention de la part des investisseurs et d'accès au marché."

"Cela ne fait qu'un an - et le bond en avant des performances est frappant", a déclaré M. Stieler, ajoutant que l'impressionnant contrôle des mouvements des robots montrait l'importance accordée par Unitree au développement du "cerveau" des robots - le logiciel alimenté par l'IA qui leur permet d'effectuer des tâches de motricité fine pouvant être utilisées dans le monde réel de l'usine.

LES ATOUTS DE LA CHINE

Derrière le spectacle des robots qui courent des marathons et exécutent des coups de pied de kung-fu et des sauts périlleux, la Chine a placé la robotique et l'IA au cœur de sa stratégie de fabrication AI+ de prochaine génération, en pariant que les gains de productivité dus à l'automatisation compenseront les pressions exercées par le vieillissement de sa main-d'œuvre.

"Les humanoïdes regroupent de nombreux atouts de la Chine en un seul récit: Capacité d'IA, chaîne d'approvisionnement en matériel et ambition manufacturière. Ils constituent également le facteur de forme le plus lisible pour le public et les fonctionnaires", a déclaré Poe Zhao, analyste technologique basé à Pékin.

"Dans un marché précoce, l'attention devient une ressource."

La Chine a représenté 90 % des quelque 13 000 robots humanoïdes expédiés dans le monde l'année dernière, loin devant ses rivaux américains, dont l'Optimus de Tesla, selon le cabinet d'études Omdia.

Morgan Stanley prévoit que les ventes d'humanoïdes en Chine vont plus que doubler pour atteindre 28 000 unités cette année.

Elon Musk a déclaré qu'il s'attendait à ce que son plus grand concurrent soit les entreprises chinoises alors qu'il oriente Tesla vers l'IA incarnée et son humanoïde phare Optimus.

"Les gens en dehors de la Chine sous-estiment la Chine, mais la Chine est le prochain niveau du botteur de fesses", a déclaré Elon Musk le mois dernier.