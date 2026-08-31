Les risques s'accumulent à un rythme effréné en ce mois de septembre pour les marchés mondiaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Anthropic pourrait chercher à lever jusqu'à 100 milliards de dollars lors de son introduction en bourse

* Warsh, de la Fed, devra faire ses preuves en matière de communication en septembre

* Les budgets français et britannique sous les projecteurs alors que les inquiétudes du G7 concernant la dette persistent

(Mise à jour d'un article initialement publié vendredi: ajout des fluctuations du cours du pétrole dans la première partie et des commentaires de Warsh à Jackson Hole dans la deuxième partie)

par Sophie Kiderlin, Alun John et Samuel Indyk

À leur retour de vacances, les traders retrouveront une multitude de risques pesant sur les marchés, notamment des inquiétudes croissantes concernant l’endettement public élevé et une inflation persistante.

Voici quelques éléments clés à surveiller.

1/ JUSQU'À QUAND ENCORE?

La guerre avec l’Iran a été un facteur déterminant pour les marchés.

Les cours du pétrole et du gaz ont connu des fluctuations, les opérateurs s'efforçant d'évaluer si, quand et comment les voies maritimes stratégiques, notamment le détroit d'Ormuz, allaient rouvrir. Ces fluctuations ont profité aux valeurs énergétiques et pénalisé les grands consommateurs d'énergie, tandis que la hausse de l'inflation qui en a résulté a pesé sur les obligations d'État.

La croissance mondiale a résisté à la hausse des prix, mais les réserves de résilience des marchés qui avaient amorti le choc initial s’amenuisent.

Le pétrole a bondi de 2 % lundi après que les États-Unis ont attaqué une île iranienne dans le détroit d’Ormuz.

Les investisseurs à long terme réfléchissent à un rééquilibrage géopolitique et économique, notamment à la construction éventuelle d’oléoducs contournant Ormuz et à la formation de nouveaux groupements régionaux , par exemple entre l’Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie.

2/ LA FED ET LA BOJ SUR LA SELETTE

La Réserve fédérale américaine et la Banque du Japon se réunissent la même semaine, ce qui pourrait entraîner une double vague de volatilité.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, a peut-être alimenté les anticipations d’une hausse des taux le 16 septembre avec un discours "hawkish" prononcé vendredi à Jackson Hole , mais les opérateurs resteront attentifs à ses propos.

Les récentes interventions du Trésor américain sur les marchés obligataires , susceptibles d’atténuer les signaux du marché, sont également au centre de l’attention. À Jackson Hole, M. Warsh n’a pas abordé directement la question de ces interventions, mais a déclaré que la Fed "avait besoin de signaux clairs du marché" pour définir une politique monétaire appropriée.

"La manière dont la Fed va communiquer à l’avenir est importante, car cela a un impact sur sa crédibilité globale et sur les taux d’intérêt mondiaux", a déclaré Justin Onuekwusi, directeur des investissements chez St. James’s Place, avant le discours de M. Warsh.

Au Japon, où les autorités sont récemment intervenues sur le marché des devises pour renforcer le yen, les marchés s’attendent à une hausse des taux de la Banque du Japon (BOJ) le 18 septembre. Le message qu’elle enverra est également déterminant.

"Tout dépend du discours et du ton aussi belliciste que le gouverneur se montrera", a déclaré Hank Calenti, stratège en chef des marchés mondiaux chez SMBC EMEA, ajoutant que ce ton pourrait modifier la forme de la courbe des taux obligataires japonais.

Les rendements à 10 ans avoisinent les 3 % , leur plus haut niveau depuis le milieu des années 1990.

3/ L’OPTIMISME ENVERS L’IA SOUMIS AU TEST ANTHROPIC

Anthropic devrait être la prochaine entreprise technologique à très forte capitalisation à entrer en bourse, après l’énorme introduction en bourse de SpaceX en juin.

Elle espère lever jusqu’à 100 milliards de dollars, selon certaines sources, ce qui pourrait constituer un risque supplémentaire pour le secteur de l’IA, alors que les marchés absorbent la vague croissante de ventes d’obligations des géants de la tech destinées à financer leurs dépenses d’investissement.

"En ce qui concerne Anthropic et OpenAI, les valorisations seront probablement extrêmement exagérées", a déclaré Rory Dowie, gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez Marlborough, faisant allusion aux perspectives d’introduction en bourse des deux sociétés.

Anthropic était valorisée à 965 milliards de dollars en mai. Une valorisation de 1 000 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en ferait l’une des plus grandes sociétés cotées au monde.

"Si l’appétit des investisseurs pour ce thème venait à faiblir, ne serait-ce que brièvement, il n’y aurait aucune marge de manœuvre en matière de diversification", a déclaré Violeta Todorova, analyste de recherche senior chez Leverage Shares.

"Les répercussions touchent Nvidia NVDA.O , Microsoft

MSFT.O et toutes les actions dont le cours tient déjà compte de la demande en infrastructures d’IA, et pas seulement les nouvelles introductions en bourse."

4/ ÉPREUVE DE VÉRITÉ POUR LA FRANCE

Le gouvernement français devrait présenter un projet de budget à l’Assemblée nationale dans les semaines à venir.

Une bataille se profile alors que le gouvernement cherche à maîtriser le déficit avant l'élection présidentielle de 2027, qui, selon les sondages, pourrait favoriser l'extrême droite.

"Il existe un risque de hausse des rendements des OAT (des obligations d'État françaises)", a déclaré Guy Miller, économiste en chef du Zurich Insurance Group. "Mais nous ne pensons pas que cela aille jusqu’à remettre véritablement en cause la structure de la dette de la zone euro."

Les obligations allemandes pourraient également connaître des difficultés, alors que le chancelier Friedrich Merz doit faire face à une série d’élections régionales. Sa popularité est au plus bas après plusieurs faux pas politiques , et l’AfD, parti d’extrême droite, pourrait devancer le parti de Merz lors de certains scrutins.

5/ LA GRANDE-BRETAGNE DE BURNHAM

Les mesures du nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham n’ont pas beaucoup inquiété les marchés, même si ses efforts pour stimuler la croissance , compte tenu de contraintes budgétaires, pourraient changer la donne.

Le budget d’octobre et le congrès du Parti travailliste en septembre constitueront des tests pour Burnham et le nouveau ministre des Finances, John Healey.

Les coûts d’emprunt à 10 ans du Royaume-Uni sont élevés, mais ont légèrement baissé par rapport aux sommets atteints en mai, les plus hauts depuis 18 ans GB10YT=RR .

Les séquelles de la crise du "mini-budget" de 2022 pourraient freiner le nouveau gouvernement. Burnham affirme qu’il respectera les règles budgétaires britanniques.

"Il y a un risque qu’ils tentent de repousser les limites, et je pense que ce serait une erreur", a déclaré Andrew Wishart, économiste senior chez Berenberg spécialisé dans le Royaume-Uni.

6/ LA SAISON ÉLECTORALE

La campagne pour les élections de mi-mandat américaines de novembre s’intensifie traditionnellement en septembre, ce qui pourrait avoir une incidence sur la politique.

Les consommateurs surveillent de près le prix de l’essence, qui a dépassé les 4 dollars le gallon en moyenne en raison de la guerre en Iran, alors qu’il était inférieur à 3 dollars en janvier.

Le président Donald Trump a déclaré ce mois-ci aux Américains que cela valait la peine d’accepter des prix plus élevés pour vaincre l’Iran, mais certains analystes soupçonnent qu’il souhaite que le prix baisse avant que les Américains ne votent.

Mohit Kumar, économiste en chef pour l’Europe chez Jefferies, établit également un lien entre les élections et les efforts du secrétaire au Trésor Scott Bessent visant à réduire les coûts d’emprunt.

"L’administration Trump ne peut pas se permettre une hausse des taux à long terme à l’approche des élections de mi-mandat, car les prêts immobiliers sont indexés sur la partie longue de la courbe des taux du Trésor", a déclaré M. Kumar.