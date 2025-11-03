Les risques juridiques de Kenvue pèsent sur le projet d'acquisition par Kimberly-Clark

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Diana Novak Jones

Kimberly-Clark KMB.O a annoncé lundi son intention d'acquérir le fabricant de pansements Kenvue KVUE.N , alors même que cette dernière société fait face à des milliers de procès concernant son analgésique Tylenol et sa poudre pour bébé à base de talc, ce qui soulève des questions sur l'étendue des responsabilités dont Kimberly-Clark pourrait hériter.

Voici où en sont ces affaires.

TYLENOL

Le 17 novembre, une cour d'appel américaine doit entendre les arguments en faveur de la réactivation de centaines d'actions en justice regroupées dans un litige multidistrict intenté par des familles qui affirment que le Tylenol de Kenvue ou les versions génériques de l'analgésique ont causé l'autisme ou le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité de leurs enfants. Une juridiction inférieure a rejeté ces affaires l'année dernière, déclarant que les experts sur lesquels les plaignants s'appuyaient pour défendre leur cause n'avaient pas étayé leurs conclusions par des preuves scientifiques. La deuxième cour d'appel du circuit des États-Unis examinera l'appel alors que le Tylenol se trouve dans la ligne de mire de la Maison-Blanche en raison d'allégations non prouvées selon lesquelles l'utilisation du médicament pendant la grossesse peut provoquer l'autisme chez l'enfant. Lors d'une conférence de presse en septembre, aux côtés du ministre américain de la santé Robert F. Kennedy Jr, le président Donald Trump a prodigué des conseils médicaux aux femmes enceintes, leur recommandant à plusieurs reprises de ne pas utiliser d'acétaminophène, l'ingrédient actif du Tylenol. Les avocats des familles ont rapidement signalé les commentaires de Trump à la cour d'appel, arguant qu'elle devait s'en remettre à la position de l'exécutif. Toutefois, des experts juridiques ont déclaré à l'époque qu'il était peu probable que la cour accorde beaucoup d'importance aux commentaires de l'administration. Par ailleurs, le 28 octobre, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a intenté un procès à Kenvue au sujet du lien présumé. M. Paxton, un républicain, a accusé Kenvue d'avoir sciemment caché les liens supposés entre le médicament et l'autisme et le trouble déficitaire de l'attention.

Dans le cadre du projet d'acquisition, Kimberly-Clark a accepté que tout événement ou développement lié aux allégations selon lesquelles l'utilisation du Tylenol pendant la grossesse est liée à l'autisme ou au TDAH chez les enfants ne constitue pas une raison pour l'entreprise de se retirer de l'accord.

Kenvue a défendu à plusieurs reprises l'analgésique, affirmant qu'il n'y a pas de lien scientifique avec l'autisme et avertissant que de telles suggestions pourraient mettre en danger la santé maternelle.

Les chercheurs affirment à l'adresse qu'il n'existe aucune preuve solide d'un lien entre l'utilisation du Tylenol et l'autisme.

TALC Des milliers de procès contre Johnson & Johnson JNJ.N et Kenvue, dont J&J s'est séparée en 2023, sont en cours devant les tribunaux fédéraux et étatiques après que J&J ait échoué à résoudre les affaires en faillite à trois reprises. J&J et Kenvue font l'objet de poursuites de la part de plus de 73 000 plaignants qui affirment avoir reçu un diagnostic de cancer après avoir utilisé de la poudre pour bébé et d'autres produits à base de talc, selon des documents déposés auprès des tribunaux.

L'entreprise a déclaré que ses produits étaient sûrs, qu'ils ne contenaient pas d'amiante et qu'ils ne provoquaient pas de cancer.

Dans le cadre de la scission de Kenvue, J&J a déclaré qu'elle conserverait toutes les responsabilités liées au talc découlant des litiges aux États-Unis et au Canada et qu'elle indemniserait Kenvue pour tous les coûts. Kenvue serait responsable de tout litige lié au talc vendu en dehors des États-Unis ou du Canada, selon les documents déposés par la société. Au début du mois, le premier procès concernant les allégations relatives au talc a été intenté en Grande-Bretagne contre J&J et Kenvue UK Limited, une filiale de Kenvue. Le procès est intenté au nom de plus de 3 000 personnes qui affirment que leur cancer de l'ovaire, leur mésothéliome ou d'autres maladies ont été causés par l'utilisation du talc pour bébé de J&J entre 1965 et 2023.