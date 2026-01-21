Les risques géopolitiques et tarifaires reviennent en force sur les marchés

Les investisseurs craignent que les nouvelles menaces tarifaires ne provoquent des turbulences durables

La volatilité du marché augmente, les actions, les bons du Trésor et le dollar se vendent

Certains investisseurs s'attendent à ce que Trump revienne sur ses menaces de tarifs douaniers

Alors que le président Donald Trump entame la deuxième année de son second mandat, la volatilité liée à la géopolitique et aux tarifs douaniers qui a caractérisé son retour au pouvoir a refait surface pour secouer les marchés. Les investisseurs, habitués à ce que les prix des actifs rebondissent rapidement, craignent que cette fois-ci, les dégâts soient plus durables.

Les mesures de la volatilité dans toutes les classes d'actifs ont augmenté tandis que les actions, les bons du Trésor américain à long terme et le dollar américain ont été vendus mardi, un jour après que M. Trump a menacé de rallumer une guerre commerciale avec l'Europe sur l'objectif de l'administration américaine de prendre le contrôle du Groenland, menaçant de faire voler en éclats l'alliance politique et militaire qui a soutenu la sécurité occidentale pendant des décennies. Ces menaces ont ravivé le débat sur le commerce Sell America qui a émergé après l'annonce des tarifs douaniers du "Liberation Day" en avril de l'année dernière, les investisseurs se détournant des actifs américains.

"Les investisseurs mondiaux prennent ces menaces au sérieux", a déclaré Jack Ablin, associé fondateur et responsable de la stratégie d'investissement chez Cresset Capital.

"J'aurais pensé qu'après le Jour de la Libération, beaucoup d'investisseurs ignoreraient la chute et essaieraient de trouver un point bas, mais cela ne semble pas être le cas cette fois-ci", a-t-il ajouté.

Pour Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie, l'évolution du marché rappelle celle de l'année dernière.

"(Le marché) a atteint un sommet fin janvier, début février. Puis, lorsque les tarifs douaniers ont fait la une des journaux, le marché a connu une bonne correction", a déclaré M. Tuz.

"J'espère qu'elle ne sera pas aussi dramatique", a ajouté M. Tuz.

Alors que M. Trump a fait preuve de souplesse en matière de droits de douane lorsque les marchés étaient soumis à de fortes pressions, les investisseurs craignent qu'il ne faille encore beaucoup plus de volatilité avant que la situation au Groenland ne soit résolue. En effet, le repli a inquiété les investisseurs parce qu'il s'est étendu à de nombreux actifs. "Une journée comme celle demardi, où les rendements obligataires sont en hausse, les actions en baisse et le dollar en chute libre, incite les gens à revoir certaines de leurs hypothèses", a déclaré Lauren Goodwin, responsable de l'équipe de stratégie des marchés mondiaux chez New York Life Investments.

Mercredi, M. Trump a exclu le recours à la force dans sa tentative de contrôler le Groenland, mais a déclaré dans un discours à Davos qu'aucun autre pays ne pouvait sécuriser le territoire danois. Les actions américaines ont récupéré une partie des pertes subies lors de la séance précédente, tandis que le dollar a légèrement baissé.

UN LONG CHEMIN VERS LE BAS

Avec la chute de 2,1 % du S&P 500 mardi, sa plus forte baisse en une journée depuis plus de trois mois, les acheteurs de baisses semblaient absents.

Trois années consécutives de rendements à deux chiffres ont poussé les valorisations des marchés à des niveaux élevés, rendant les actions vulnérables aux mauvaises nouvelles.

"C'est le moment où tout est évalué à la perfection et où l'on peut prendre une assurance ou envisager des options défensives au cas où un autre événement géopolitique ferait la une des journaux", a déclaré Matthew Miskin, coresponsable de la stratégie d'investissement chez Manuvie John Hancock Investissements.

Néanmoins, peu d'investisseurs étaient prêts à se détourner massivement des actions américaines. "À la marge, je pense qu'il est logique de diversifier les actifs en dehors des États-Unis, mais je ne renoncerais pas du tout aux États-Unis, étant donné la très forte rentabilité des entreprises américaines", a déclaré Michael Rosen, directeur des investissements chez Angeles Investments.

Alors que les entreprises publieront leurs résultats du quatrième trimestre dans les semaines à venir, les bénéfices du S&P 500 devraient augmenter de 13,3 % en 2025 et de 15,5 % en 2026, selon le LSEG IBES.

Toutefois, si les investisseurs étrangers se détournent des actions américaines, cela pourrait peser sur le marché.

"L'histoire fondamentale est bonne, mais il y a un aspect de l'offre et de la demande, à savoir qu'une partie des flux étrangers pourrait ne pas venir aux États-Unis, ce qui pourrait freiner les rendements", a déclaré Anne Walsh, directrice des investissements de Guggenheim Partners Investment Management, au Reuters Global Markets Forum, en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

Pour l'instant, la plupart des investisseurs attendent leur heure.

"Si la situation continue de se dégrader, vous aurez soudain un problème, mais nous n'en sommes pas encore là", a déclaré Alex Morris, directeur général et directeur des investissements de F/m Investments.

ENCORE DU TACO?

L'une des raisons pour lesquelles les investisseurs n'abandonnent pas tout à fait les actions est la possibilité que Trump négocie pour revenir sur sa position initiale. "Je pense que les traders sont inquiets à l'idée de se lancer à fond dans une opération de baisse en raison de la possibilité d'un "TACO"", a déclaré Tom Graff, directeur des investissements chez Facet à Phoenix, dans le Maryland, en référence à l'acronyme de Wall Street pour "Trump Always Chickens Out" - ce que certains considèrent comme la tendance de Trump à intensifier ses menaces pour ensuite revenir sur ses positions."

Avec une "très large" allocation non-dollar et une sous-pondération significative des obligations du Trésor à plus long terme, M. Graff n'a pas vu la nécessité de réagir dans l'immédiat, a-t-il déclaré.

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Tout repli prononcé du marché pourrait également attirer les acheteurs en cas de repli, selon les investisseurs.

"S'agit-il de la prochaine opération TACO où il (Trump) agite les choses, puis se retire? Il y aura certainement un certain nombre d'investisseurs qui le verront de cette manière", a déclaré Jim Carroll, conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Ballast Rock Private Wealth à Charleston, en Caroline du Sud.