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Les revenus récurrents annuels d'OpenAI frôlent les 70 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 17:16

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Les revenus récurrents annuels d'OpenAI approchent désormais les 70 milliards de dollars, selon Axios, qui cite des sources proches des données financières de l'entreprise. Depuis le début du troisième trimestre, le rythme annualisé des revenus du créateur de ChatGPT aurait progressé de plus de 70%. Cette accélération est notamment portée par les ventes aux entreprises, qui ont plus que doublé depuis juillet.

L'activité auprès du grand public affiche également une forte dynamique. Au cours du troisième trimestre, OpenAI aurait généré sur ce segment davantage de revenus supplémentaires que sur l'ensemble de l'année 2025. Cette progression simultanée des activités grand public et entreprises contribue ainsi à la forte hausse du rythme de revenus du groupe.

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