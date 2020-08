Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les revenus des banques françaises sous pression-Scope Ratings Reuters • 11/08/2020 à 13:54









PARIS, 11 août (Reuters) - Les banques françaises apparaissent suffisamment solides pour résister à la crise du coronavirus mais la pression qui pèse sur leurs revenus les oblige à réduire leurs coûts de manière durable, dit-on chez Scope Ratings. BNP Paribas BNPP.PA , Société Générale SOGN.PA , Crédit Agricole CAGR.PA et les autres ont considérablement renforcé leurs fonds propres depuis la crise financière de 2007-2008 et devraient, selon l'agence de notation, surmonter la crise actuelle. "Nous nous attendons à voir les banques françaises faire preuve de résilience tout au long du cycle", écrit Nicolas Hardy, directeur exécutif dans l'équipe institutions financières de Scope Ratings, dans une note publiée mardi. "Mais si les banques font partie de la solution, les mesures budgétaires ne sont pas neutres sur leur activité", ajoute-t-il. "Les problèmes d'avant la crise n'ont pas disparu et les mesures prises pour relancer l'économie les accentuent même." Les banques, auxquelles on demande de gros efforts pour faire repartir l'activité, restent ainsi confrontées à un environnement de taux bas qui pèse sur leurs marges. Elles devraient en outre voir augmenter encore l'endettement des entreprises, dont la capacité de remboursement pourrait devenir un problème, selon l'analyste. La saison des résultats trimestriels qui touche à sa fin a ainsi vu tous les établissements financiers afficher des bénéfices en baisse et des provisions pour risques de créances en hausse, la baisse de leurs revenus nets d'intérêts pénalisant en outre leur produit net bancaire. "A ce stade, nous n'observons pas d'envolée significative des créances à problème en France", écrit Nicolas Hardy. "Mais avec des perspectives macro incertaines, les problèmes opérationnels et les mesures de soutien exceptionnelles, les banques naviguent dans une réalité économique floue." Face à cette situation, les banques françaises doivent réduire significativement leur base de coûts pour anticiper le problème de créances douteuses qui pourrait se poser à elles, préconise l'analyste de Scope Ratings. (Patrick Vignal, édité par Jean-Stéphane Brosse)

