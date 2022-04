Les revenus de la gestion d'actifs de Goldman Sachs s'effondrent au premier trimestre

(NEWSManagers.com) - Le groupe financier américain Goldman Sachs a publié, ce jeudi, ses résultats pour le premier trimestre 2022. La gestion d'actifs de Goldman Sachs a souffert, n'engrangeant qu'une collecte nette de 3 milliards de dollars entre janvier et mars. Dans le détail, les produits de long-terme ont collecté 10 milliards de dollars dont 6 sur les actions tandis que les produits liquides (monétaire, cash) ont subi des sorties de 7 milliards de dollars sur la période. Les encours supervisés par la gestion d'actifs de Goldman Sachs s'élèvent à 1.656 milliards de dollars (contre 1.719 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021), affectés par une dépréciation de marché de 66 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année.

Les revenus tirés de la gestion d'actifs au premier trimestre 2022 atteignent 546 millions de dollars, moitié moins qu'attendu par les analystes, et forment 4% des revenus totaux de Goldman Sachs sur la période. Les revenus côté gestion sont ainsi en baisse de 88% par rapport à décembre 2021. La firme explique ce résultat par des pertes nettes dans les investissements en actions (-367 millions de dollars) et des revenus nets significativement inférieurs dans les investissements en prêts et en dettes (89 millions de dollars).