Les revenus de la gestion d'actifs de Goldman Sachs en chute libre

Les résultats financiers de la division de gestion d'actifs de Goldman Sachs auront été cataclysmiques pour le premier trimestre 2020. La banque d'affaires américaine a publié ce 15 avril un produit négatif de 96 millions de dollars sur l'activité, bien loin des 3 milliards de revenus du trimestre précédent.

La division a principalement souffert de pertes sur ses investissements, en majorité sur le crédit et les prêts (-868 millions de dollars), mais aussi sur les actions (-22 millions). Les deux classes d'actifs avaient respectivement contribué pour 427 millions et 1,87 milliard de dollars de revenus au T4 2019.

Le groupe explique qu'avec la crise actuelle, la division de dette et crédits reflète des pertes nettes importantes sur les titres de créance et que la division sur les investissements en actions a subi une ré-évaluation en " mark-to-market" des actions cotées et des gains nets significativement plus faibles dans le private equity (actions non cotées).

La croissance des encours gérés et supervisés du début d'année - ils s'établissent à 1.309 milliards de dollars - a permis de limiter la baisse des revenus sur les frais de gestion, à 640 millions (-3,9% par rapport au T4-2019). Cependant, ce chiffre demeure très éloigné des 1,33 milliard de dollars du premier trimestre 2019. Les frais de surperformance sont eux en hausse, à 155 millions, contre 45 millions au quatrième trimestre 2019 ou 58 millions un an plus tôt.

La division de gestion de fortune, comptabilisée à part, a vu ses revenus bondir de 18% (par rapport au premier trimestre 2019) à 1,21 milliard de dollars, grâce à l'intégration d'United Capital.