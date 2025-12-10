Les revenus de GameStop ressortent sous les attentes

(AOF) - Le distributeur de jeux vidéo américain GameStop est attendu dans le rouge en raison de revenus trimestriels décevants. Au troisième trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 77,1 millions de dollars, soit 13 cents par action, contre un profit de 17,4 millions de dollars, soit 4 cents par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 24 cents, soit 4 cents de mieux qu’attendu. Les revenus ont reculé de 4,6%, à 821 millions de dollars, et ils étaient anticipés à 987,28 millions de dollars.

GameStop a précisé détenir pour 519,4 millions de dollars de bitcoin s.

