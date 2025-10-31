Les revenus de Carlyle liés aux commissions augmentent alors que les actifs atteignent 474 milliards de dollars au troisième trimestre

Le gestionnaire d'actifs Carlyle Group

CG.O a fait état vendredi d'une hausse des revenus liés aux commissions et de rentrées de fonds de 17 milliards de dollars pour le troisième trimestre, et a déclaré qu'il s'attendait à dépasser ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année.

Les revenus liés aux commissions, qui sont généralement stables pendant la volatilité du marché, ont grimpé à 312 millions de dollars, juste au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 311 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les flux entrants ont été principalement dirigés vers Carlyle AlpInvest, une unité qui achète et vend des participations de seconde main dans des fonds et des portefeuilles de capital-investissement, et vers son activité de crédit mondial. Le total des actifs sous gestion a augmenté de 6 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre le chiffre record de 474 milliards de dollars.

Les recettes provenant de la vente ou du refinancement d'actifs ont été inférieures à celles enregistrées au cours de la même période de l'année précédente, ce qui a pesé sur le bénéfice distribuable de la société, c'est-à-dire le bénéfice qui peut être reversé aux actionnaires.

Ce chiffre a atteint 368 millions de dollars, soit 0,96 dollar par action, ce qui est inférieur à la prévision moyenne des analystes, qui était de 1,01 dollar.

Le directeur général Harvey Schwarz a souligné la croissance de ses activités d'assurance, de son unité AlpInvest, ainsi que l'augmentation des entrées de fonds provenant de particuliers fortunés.

"La combinaison de ces moteurs de croissance nous donne une forte impulsion jusqu'à la fin de l'année et en 2026", et permet à Carlyle de dépasser ses objectifs financiers pour 2025, a déclaré M. Schwarz dans un communiqué.

En août, la société prévoyait une croissance de 10 % des revenus liés aux commissions et des entrées de fonds de 50 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année.