Les revenus de Carlyle liés aux commissions augmentent alors que les actifs atteignent 474 milliards de dollars au troisième trimestre

(Ajout d'un contexte et de détails sur les revenus aux paragraphes 9 à 15) par Isla Binnie

Le gestionnaire d'actifs Carlyle Group

CG.O a fait état vendredi d'une hausse des bénéfices liés aux commissions et de rentrées de fonds de 17 milliards de dollars pour le troisième trimestre, et a déclaré qu'il s'attendait à dépasser ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année.

Les revenus liés aux commissions, qui sont généralement stables pendant la volatilité du marché, ont grimpé à 312 millions de dollars, juste au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 311 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les flux entrants ont été principalement dirigés vers Carlyle AlpInvest, une unité qui achète et vend des participations de seconde main dans des fonds et des portefeuilles de capital-investissement, et vers son activité de crédit mondial. Le total des actifs sous gestion a augmenté de 6 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre le chiffre record de 474 milliards de dollars.

Les recettes provenant de la vente ou du refinancement d'actifs ont été inférieures à celles enregistrées au cours de la même période l'année dernière, ce qui a pesé sur les bénéfices distribuables de la société, c'est-à-dire les bénéfices qui peuvent être reversés aux actionnaires.

Ce chiffre a atteint 368 millions de dollars, soit 0,96 dollar par action, ce qui est inférieur à la prévision moyenne des analystes, qui était de 1,01 dollar.

Le directeur général Harvey Schwarz a souligné la croissance de ses activités d'assurance, de son unité AlpInvest, ainsi que l'augmentation des entrées de fonds provenant de particuliers fortunés.

"La combinaison de ces moteurs de croissance nous donne une forte impulsion jusqu'à la fin de l'année et en 2026", et permet à Carlyle de dépasser ses objectifs financiers pour 2025, a déclaré M. Schwarz dans un communiqué.

En août, la société prévoyait une croissance de 10 % des revenus liés aux frais et des entrées de fonds de 50 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année.

INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS

M. Schwarz s'est efforcé de redresser la situation après que la société a connu quelques années difficiles liées à un ralentissement de l'activité dans l'ensemble du secteur et à une lutte de succession interne.

Les actions de Carlyle ont gagné 14 % depuis le début de l'année. Ses homologues Blackstone BX.N , KKR KKR.N et Apollo

APO.N , qui sont des sociétés beaucoup plus importantes, ont tous enregistré des baisses à deux chiffres du cours de leurs actions au cours de cette période.

La hausse des taux d'intérêt au cours des dernières années a entravé la capacité des sociétés de capital-investissement à maintenir leur modèle traditionnel, qui consiste à acheter des entreprises, à y travailler pour en augmenter la valeur et à les revendre en réalisant un bénéfice.

De nombreuses sociétés qui avaient commencé à s'appuyer sur ce modèle se sont fortement développées dans les investissements dits alternatifs, tels que l'immobilier, les fonds spéculatifs et le crédit privé.

AlpInvest est devenu un moteur de croissance pour Carlyle, dont les actifs sous gestion ont augmenté de 22 % au cours du trimestre. La société a déclaré en septembre que l'unité avait levé 20 milliards de dollars pour acheter des participations dans des sociétés de capital-investissement de seconde main.

L'activité commerciale s'est accélérée à l'échelle mondiale au cours des derniers mois et des transactions spectaculaires ont été conclues, ce qui laisse espérer d'autres opérations à venir. L'une d'entre elles est l'introduction en bourse très attendue du fabricant de fournitures médicales Medline, que Carlyle possède avec d'autres sociétés d'investissement comme Blackstone BX.N et Hellman & Friedman. L'opération pourrait valoriser l'entreprise à 50 milliards de dollars, selon Reuters.