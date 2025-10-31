Intesa Sanpaolo: bénéfice net en baisse de 1,2% au 3T, conforme aux attentes

La première banque d'Italie, Intesa Sanpaolo, a publié vendredi un solide bénéfice net de 2,372 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 1,2% sur un an mais conforme aux attentes du marché.

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Les analystes prévoyaient un bénéfice proche, à 2,336 milliards, selon un consensus établi par FactSet.

Les revenus des prêts ont baissé sur le trimestre, mais ce recul a presque été compensé par la hausse des commissions bancaires et des activités d'assurance, a indiqué la banque dans un communiqué.

Les investisseurs ont sanctionné ces résultats à la Bourse de Milan et l'action perdait 2,67% à 5,5 euros, à 16H51 sur un marché en légère baisse (-0,25%).

Sur les neuf premiers mois de l'année, le bénéfice net d'Intesa atteint 7,588 milliards d'euros, contre 7,167 milliards sur la même période en 2024, soit une hausse de 5,9% sur un an.

La banque prévoit de distribuer 3,2 milliards d'euros d’acompte de dividendes à ses actionnaires fin novembre, soit 18,6 centimes d'euro par action.

Le directeur général d'Intesa Carlo Messina s'est félicité d'avoir effectué "les 9 meilleurs mois de l'histoire de la banque", au cours d'une conférence avec les analystes financiers.

Ces résultats sont "en ligne avec l'objectif" de bénéfice net supérieur à neuf milliards pour l'année 2025, a souligné la direction de la banque dans un communiqué, et ils "mettent en évidence la capacité d'Intesa Sanpaolo à générer une rentabilité solide et durable".

Intesa mise sur une économie italienne qui "reste résiliente" et qui devrait continuer à croître en 2025 et 2026, a souligné Carlo Messina.

Concernant le paysage bancaire italien en pleine recomposition, M. Messina ne voit pas de "mouvement significatif" dans les prochains mois, et asure qu'Intesa "ne participera pas à la consolidation" du marché.

Par ailleurs, la contribution demandée par le gouvernement italien aux banques, dont le montant doit être précisé, est "tout à fait gérable" pour Intesa, a souligné Carlo Messina.

Le groupe prévoit de nouvelles mesures au quatrième trimestre pour "renforcer davantage encore la durabilité future des résultats", notamment via la transformation numérique de ses opérations, a indiqué la direction d'Intesa.

La banque aux 91.000 salariés réduit aussi ses efectifs: elle a déjà acté le départ volontaire de 2.450 personnes sur les 4.000 prévus entre 2024 et 2027.

La direction d'Intesa Sanpaolo compte présenter son nouveau plan stratégique début février 2026 à l'occasion de la publication des résultats financiers 2025, avec une nouvelle politique concernant les dividendes.