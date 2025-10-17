Les revenus d'intérêts de la banque dépositaire State Street sont décevants, les actions chutent

Les revenus nets d'intérêts de State Street STT.N n'ont pas été à la hauteur des estimations de Wall Street, ce qui a fait chuter les actions de la banque dépositaire de 5 % vendredi, éclipsant les frais plus élevés qu'elle a déclarés au troisième trimestre.

Alors que la majorité des commissions d'une banque dépositaire est liée à la valeur des actifs qu'elle détient et qu'elle gère, les revenus d'intérêts dépendent davantage des coûts d'emprunt et de la composition du portefeuille.

La banque a perçu des commissions plus élevées grâce à l'augmentation de la valeur de ses actifs due à la hausse des marchés. La baisse des taux d'intérêt et les sentiments haussiers alimentés par l'IA ont propulsé les principaux indices américains vers de multiples records au cours du trimestre.

Les analystes de Truist Securities ont écrit dans une note que les investisseurs mettent en balance "les tendances positives des frais induites par le marché" et "les revenus nets d'intérêts décevants".

La baisse des revenus nets d'intérêts est due à la diminution des taux d'intérêt moyens à court terme et à une modification de la composition des dépôts.

Les revenus nets d'intérêts - la différence entre ce qui est payé sur le passif et gagné sur l'actif - a baissé de 1% à 715 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, manquant les attentes des analystes de près de 749,3 millions de dollars.

Dans le même temps, le total des frais a augmenté de 9 %, les actifs de la banque conservés et administrés ayant augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente pour atteindre le chiffre record de 51,7 billions de dollars.

Les frais de service de State Street ont augmenté de 7,2 % pour atteindre 1,36 $, tandis que les frais de gestion ont fait un bond de 16,1 %.

Elle a déclaré un bénéfice de 861 millions de dollars, soit 2,78 dollars par action, contre 730 millions de dollars, soit 2,26 dollars par action, un an plus tôt, alors que les analystes estimaient ce bénéfice à 2,64 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Son homologue BNY BK.N a également annoncé un bénéfice plus élevé jeudi, aidé par la croissance des frais.

Les dépenses de State Street ont augmenté de 5,5% à 2,43 milliards de dollars au cours du trimestre, la société ayant dépensé 517 millions de dollars en systèmes d'information et de communication, soit une augmentation de 11,7% par rapport à la période correspondante de l'année précédente.