Les revendications juridiques d'Anthropic contre l'interdiction gouvernementale générale de Trump à l'encontre de la startup d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic a intenté une action en justice lundi pour empêcher le Pentagone de l'inscrire sur une liste noire de sécurité nationale , intensifiant la bataille à fort enjeu du laboratoire d'intelligence artificielle avec l'armée américaine au sujet des restrictions d'utilisation de sa technologie.

L'action en justice de la startup d'IA contre le gouvernement américain, le président Donald Trump et le secrétaire à la défense Pete Hegseth, entre autres, fait valoir ce qui suit:

VIOLATION DU PREMIER AMENDEMENT

La startup affirme que le Pentagone a exercé des représailles contre Anthropic pour des activités protégées, en violation du premier amendement, qui garantit le droit à la liberté d'expression.

Anthropic a déclaré dans son action en justice que la Constitution lui confère "le droit d'exprimer ses points de vue - à la fois publiquement et auprès du gouvernement - sur les limites de ses propres services d'IA et sur les questions importantes relatives à la sécurité de l'IA".

L'action en justice affirme que l'inscription de l'entreprise sur la liste noire du gouvernement américain constitue des représailles contre les activités d'expression d'Anthropic, y compris les discours protégés, les points de vue et les pétitions adressées au gouvernement.

ACTION PRÉSIDENTIELLE AU-DELÀ DE L'AUTORITÉ LÉGALE

Anthropic affirme que la décision du président Donald Trump d'ordonner au gouvernement américain de cesser de travailler avec Anthropic - annoncée dans un message sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social à la fin du mois dernier - est "ultra vires", ou va au-delà de son pouvoir légal et de son autorité.

VIOLATIONS DU CINQUIÈME AMENDEMENT

Anthropic allègue que le gouvernement américain a violé son droit au cinquième amendement à une procédure régulière en mettant l'entreprise sur liste noire sans suivre les protocoles juridiques requis.

Selon l'action en justice, le gouvernement a contourné les procédures légales obligatoires en résiliant des contrats et en bloquant des travaux futurs sans fournir de préavis ou d'occasion significative de répondre.

VIOLATION DE LA LOI SUR LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Anthropic allègue que la décision du ministère de la défense ( ) de désigner l'entreprise comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement et d'interdire aux contractants, fournisseurs et partenaires du ministère de mener toute activité commerciale avec elle est contraire à la loi sur la procédure administrative (APA).

L'APA définit les procédures que les agences doivent suivre lorsqu'elles prennent des décisions et permet aux tribunaux d'annuler les actions des agences qui sont arbitraires, qui constituent un abus de pouvoir discrétionnaire ou qui sont autrement illégales.

Anthropic a déclaré que la décision du secrétaire à la défense Pete Hegseth de considérer l'entreprise comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement a outrepassé son autorité, n'a pas suivi les procédures légales appropriées et n'a pas été étayée par des preuves.